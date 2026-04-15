Amiga de Reimond Manco expuso videos HOT que le enviaba el exfutbolista peruano

Reimond Manco le enviaba videos subidos de tono a su amiga. (Foto: Magaly TV - Latina)

¡Alto voltaje! La joven mujer mostró los chats privados y videos íntimos que tenía de Reimond Manco. Además, aseguró que él tenía una relación abierta con su pareja.

Un nuevo escándalo sacude al exfutbolista Reimond Manco, luego de que una mujer identificada como Maydiel expusiera conversaciones privadas y material íntimo en el programa Magaly TV La Firme.

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Según su testimonio, el contenido habría sido enviado directamente por el exjugador durante el tiempo que mantuvieron comunicación. La noticia remeció la farándula peruana, porque Manco tiene pareja.

Amiga de Reimond Manco mostró chats privados con el exfutbolista

De acuerdo con la denunciante, ambos se conocieron en octubre de 2025 a través de TikTok. En un inicio, el intercambio fue cotidiano; sin embargo, con el paso de las semanas, la conversación habría tomado un tono más personal, derivando en mensajes de contenido sensible.

La mujer aseguró que Manco le solicitaba fotos íntimas y que también le enviaba material propio con frecuencia, pese a que él mantiene una relación y tiene hijos. "Sí me solicitaba para autosatisfacerse", declaró.

Asimismo, indicó que la comunicación se volvió constante, marcada por insinuaciones y pedidos directos, lo que, según su versión, evidenciaría un comportamiento reiterativo por parte del exjugador durante el contacto que mantuvieron.

(Foto: Magaly)

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Según relató, Reimond Manco justificaba su actitud señalando que tenía una relación abierta con su esposa. "Nosotros manejamos una relación bien open, nadie me revisa el teléfono", habría mencionado el exfutbolista.

Finalmente, la denunciante reveló que Manco incluso habría propuesto encuentros en un hotel en varias ocasiones, los cuales ella rechazó. Además, cuestionó su comportamiento y pidió a la pareja del exdeportista que "se dé su lugar".