Querido actor de ‘Al fondo hay sitio’ atraviesa duro momento familiar

Padre Manuel de ‘AFHS’ atraviesa complicada situación familiar. Foto: Facebook

A través de sus redes sociales, el conocido actor de ‘Al fondo hay sitio’ contó el complicado momento que atraviesa por un ser querido.

Un conocido actor que forma parte del elenco de ‘Al fondo hay sitio’ enfrenta un duro momento que ha generado preocupación entre los seguidores de la exitosa serie. A través de sus redes sociales, ha pedido una oración por la salud de una persona muy cercana a él.

Padre Manuel de ‘AFHS’ atraviesa complicada situación familiar

El actor Fernando Bakovic, recordado por su papel del Padre Manuel en la serie 'Al fondo hay sitio', compartió con sus seguidores un delicado momento personal que está viviendo junto a su familia. A través de una publicación en redes sociales, el artista pidió el apoyo y las oraciones de sus fans, generando diversas reacciones entre quienes siguen su trayectoria.

En la imagen publicada, se ve a Fernando Bakovic abrazando a María, a quien describe como alguien muy especial en su vida. El actor acompañó la foto con un mensaje lleno de cariño y fe, solicitando a sus seguidores que lo acompañen con sus oraciones en este momento.

Además, Fernando Bakovic expresó su gratitud hacia María, destacando su bondad y el afecto constante que le ha brindado. El intérprete también compartió su esperanza de que la fe y las oraciones de sus seguidores puedan ayudarlo a superar esta situación junto a su ser querido.

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Actor de ‘AFHS’ pidió oraciones por salud de familiar

Fernando Bakovic compartió que su familia enfrenta un momento difícil relacionado con la salud de María, a quien llamó “la mujer que la vida me regaló”. En su mensaje, el actor resaltó el afecto y la bondad que siempre ha mostrado, mostrando la cercanía y el cariño que los une.

“Ella es la mujer que la vida me regaló, siempre con su cariño y bondad. Les pido una oración por María. Que Dios y la Virgen nos escuchen”, escribió Bakovic en su publicación. La petición recibió numerosas respuestas de usuarios que enviaron mensajes de apoyo y solidaridad hacia el actor y su familia.



(Foto: Instagram)