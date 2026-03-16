Magaly Medina reveló que perdió la sensibilidad en zonas de su rostro tras 'arreglito'

Magaly Medina reveló que aún no tiene sensibilidad en el rostro. (Foto: Magaly Medina/ Instagram)

Mediante un video en redes sociales, la popular 'Urraca' reveló que ha perdido la sensibilidad en diversas zonas de su rostro. Más detalles en la nota.

Magaly Medina sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de su recuperación tras someterse a un lifting (estiramiento facial). A través de un video publicado en TikTok, la popular figura de la televisión decidió contar que perdió sensibilidad en una zona de su rostro.

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Magaly Medina reveló que no tiene sensibilidad en algunas zonas de su rostro

A dos meses de la intervención, Magaly Medina explicó que el proceso de recuperación ha sido más largo de lo que imaginaba y que aún presenta algunas secuelas. La conductora contó que todavía no recupera completamente la sensibilidad en ciertas zonas del rostro.

La 'Urraca' señaló que especialmente la parte baja de su cara y las orejas siguen con poca sensibilidad. "No siento mucho esta parte, la tengo un poco sin sensación, igual las orejas", comentó mientras mostraba las áreas afectadas.

(Video: Magaly Medina/ TikTok)

La conductora también explicó que decidió hablar del tema luego de que varios usuarios le consultaran por las marcas que deja este tipo de cirugía estética. Según indicó, al inicio no tenía pensado comentar públicamente sobre el procedimiento.

"Yo realmente no pensaba hablar de esto. Pensé que era un tema que a nadie le iba a interesar. Sin embargo, me han estado preguntando: ‘Magaly, ¿dónde están las cicatrices de tu operación?'", relató la presentadora.

La conductora de 62 años aclaró que las cicatrices sí existen, pero se encuentran ubicadas en zonas poco visibles del rostro. De acuerdo con lo que mostró en el video, algunas marcas están cerca de las orejas, mientras que otras permanecen ocultas dentro del cuero cabelludo.