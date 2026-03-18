¿Quién es Francho, el empresario casado que aparece con Mario y Said en el ampay en Argentina?

Francho Sierralta cerró sus redes tras ampay con Mario y Said. Foto: captura Magaly TV

El reciente ampay de Magaly Medina no solo dejó mal a Mario Irivarren y Said Palao, sino también a un amigo cercano de ellos que tiene solo meses de casado.

Las redes sociales explotaron tras el reciente ampay de ‘Magaly TV, La Firme’. Mario Irivarren, quien tenía una relación con Onelia Molina, y Said Palao, casado con Alejandra Baigorria, fueron captados con chicas en un yate en Argentina. Aunque los guerreros son los principales involucrados, otro personaje también ha llamado la atención de muchos usuarios.

Mario Irivarren y Said Palao no solo estaban acompañados de Patricio Parodi, sino también de un empresario conocido como Francho, quien, al parecer, tiene mucha cercanía con personajes de la televisión y las redes. Este personaje hubiera pasado desapercibido si no fuera porque las cámaras de Magaly también lo captaron besándose con una chica en el yate, a pesar de haberse casado hace solo unos meses.

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¿Quién es Francho, el amigo de los guerreros que aparece en el ampay?

Francho Sierralta es un empresario peruano con varios negocios y estudios en Comunicaciones en la universidad. En más de una oportunidad, ha sido visto en fotografías compartiendo con los personajes de 'Esto es guerra'.

También tiene presencia en el mundo digital, donde forma parte del pódcast 'Esto no es terapia'. Precisamente, en la última edición del programa, que está en YouTube, habló de una despedida de soltero pendiente con sus amigos.

Sin embargo, lo más resaltante de Francho Sierralta es que se había casado hace solo unos meses. Precisamente, en redes como TikTok vienen circulando imágenes de su boda religiosa con Nathalie Galleno.



(Foto: captura TikTok)

Francho Sierralta cerró sus redes tras ampay con Mario y Said

Tras el impacto mediático que ha generado el ampay, en el que aparece en un yate con chicas junto a Mario Irivarren y Said Palao, Francho Sierralta decidió cerrar su cuenta de Instagram, donde solía compartir detalles de su vida personal y profesional. Luego, también desapareció su perfil de TikTok.

Sin embargo, la polémica en la que se ha visto involucrado el empresario también ha generado presión mediática en su esposa, Nathalie Galleno, quien también optó por desaparecer de las redes sociales. El pódcast en el que participa, Esto no es terapia, también cerró su Instagram ante la gran cantidad de mensajes que recibieron.