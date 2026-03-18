Onelia Molina tomó una decisión definitiva y terminó con Mario Irivarren tras ampay en Argentina

Onelia Molina terminó con Mario Irivarren. Foto: Instagram

Luego de las imágenes difundidas por 'Magaly TV, La Firme', en donde se ve a Mario Irivarren con chicas en un yate, Onelia Molina se pronunció en sus redes.

Un nuevo escándalo ha remecido a toda la farándula local. 'Magaly TV, La Firme' mostró reveladoras imágenes de conocidos personajes de 'Esto es guerra' en un yate en Argentina, con chicas y mucho alcohol. Uno de los principales involucrados es Mario Irivarren, quien mantenía una relación con la chica reality Onelia Molina.

Onelia Molina terminó con Mario Irivarren

Precisamente, tras conocerse el ampay, Onelia Molina publicó un contundente comunicado poniendo fin a su romance con Mario Irivarren. “A través de este comunicado, con el más profundo respeto y cariño al público que me sigue, quiero informar que he decidido poner fin a mi relación con el señor Mario Irivarren”, señaló la también influencer.

Asimismo, la integrante de Esto es guerra explicó que tomó la decisión tras las imágenes difundidas por 'Magaly TV, La Firme'. “En estos momentos, únicamente quiero mi tranquilidad emocional para reencontrarme conmigo misma y enfocarme en mis proyectos laborales y personales”, explicó Onelia Molina.

Tras dar por cerrada esta etapa de su vida, Onelia Molina pidió que le permitan asimilar esta situación con mucho respeto y empatía. Por ello, señaló que no dará más declaraciones sobre el tema.



(Foto: Instagram)

Las mentiras de Mario Irivarren

Como se sabe, no es la primera ruptura de Mario Irivarren y Onelia Molina. En abril de 2025, la pareja terminó debido a un video viral en el que se escucha al chico reality y a su amiga Alejandra Baigorria hablar de su expareja Vania Bludau.

Luego de unos meses, Onelia decidió darle una nueva oportunidad a Mario Irivarren. Sin embargo, el exintegrante de Esto es guerra ha sido captado muy cariñoso con una chica en un yate en Argentina. Este ampay, aparentemente, ha puesto fin definitivo a la comentada relación.