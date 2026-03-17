¿Mario Irivarren le fue infiel a Onelia Molina? Magaly Medina anuncia explosivo ampay

Mario Irivarren habría engañado a Onelia Molina con una chica en Argentina. Foto: Instagram

El chico reality Mario Irivarren nuevamente se ve involucrado en un escándalo en donde la principal afectada sería su pareja Onelia Molina.

Aunque aparentemente le costó recibir el perdón de Onelia Molina tras video viral en donde se le escuchó hablar de su expareja Vania Bludau durante la boda de Alejandra Baigorria, al parecer Mario Irivarren no habría aprendido la lección. Magaly Medina acaba de anunciar un nuevo ampay en donde el exintegrante de ‘Esto es guerra’ es uno de los principales protagonistas.

Mario Irivarren habría engañado a Onelia Molina

A través de sus redes sociales, 'Magaly TV, La Firme' ya había anunciado que tenía todas las imágenes de algunos personajes de la farándula peruana que estaban de viaje por Argentina. Sin embargo, luego sorprendió a todos al revelar un adelanto completo, en donde muestra a los personajes de Esto es guerra Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi, junto a varias chicas en un yate.

“Chicas, bikini, sol, trago, yate”, exclama la voz en off de 'Magaly TV, La Firme' para presentar las imágenes reveladoras, en las que se puede ver a Mario Irivarren en una eufórica fiesta en un yate en Argentina.

Las imágenes no solo muestran a Mario Irivarren bailando muy cerca con una de las chicas, sino que, aparentemente, también se estaría dando un apasionado beso. Todo esto, a pesar de que el chico reality aún mantiene una relación amorosa con Onelia Molina.



(Fuente: Magaly Medina)

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¿Qué dijo Onelia Molina tras comprometedoras imágenes de Mario Irivarren?

Tras las reveladoras imágenes publicadas por ‘Magaly TV, La Firme’, Onelia Molina aún no se ha pronunciado sobre su situación sentimental con Mario Irivarren. Compartió su última historia de Instagram hace 5 horas, antes que se difundan imágenes del supuesto ampay.