¿Quién es la esposa de Manolo Rojas? Viuda confesó la promesa que no cumplió el cómico

Marisol Alayo reveló la promesa que no cumplió Manolo Rojas. (Foto: América TV/ Manolo Rojas)

A pocos días del fallecimiento de Manolo Rojas, su esposa se pronunció por primera vez sobre la partida del comediante.

El fallecimiento de Manolo Rojas continúa generando conmoción, especialmente entre sus seres queridos. A pocos días de su fallecimiento, su esposa, Marisol Alayo, protagonizó un emotivo momento durante un homenaje realizado en el 'Reventonazo de la Chola'.

El tributo se llevó a cabo en el programa de Ernesto Pimentel, donde amigos, compañeros de trabajo y familiares recordaron la trayectoria y el legado del querido humorista. Sus hijos, Manuel y Ruby, también estuvieron presentes en esta significativa ceremonia.

¿Quién es la esposa de Manolo Rojas?

Visiblemente afectada, Marisol Alayo abrió su corazón y recordó la historia de amor que construyó junto al artista. Entre lágrimas, destacó que su relación se inició cuando era muy joven y que, a pesar de las dificultades, siempre se mantuvieron unidos como familia.

"Es, fue y será el amor de mi vida", expresó conmovida, al rememorar los años compartidos y el apoyo constante que se brindaron mutuamente. Además, señaló que nunca consideraron la separación, priorizando siempre el bienestar de sus hijos.

El momento más desgarrador llegó cuando confesó lo difícil que le resulta asimilar la ausencia de su esposo. La esposa del comediante reveló que aún le cuesta aceptar su muerte y que, en su mente, siente que él simplemente salió a trabajar o está de viaje.

(Foto: América TV)

¿Qué promesa no logró cumplir Manolo Rojas?

Entre lágrimas, Marisol Alayo recordó una promesa que hoy la llena de dolor: "Le dije que nunca me dejara sola porque yo no voy a poder con mis hijos". Sus palabras reflejaron el profundo impacto emocional que ha dejado la partida de Manolo Rojas en su familia.