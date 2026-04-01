Jesús Barco vivió fuerte pelea con Paul Michael, pareja de Pamela López, en 'La Granja Vip'

Las parejas de Melissa Klug y Pamela López tuvieron fuerte pelea en la 'Granja Vip'

Melissa Klug y Pamela López salieron en defensa de sus parejas al ver la fuerte pelea que tuvieron en el reality de convivencia.

El último episodio de 'La Granja Vip' generó diversas reacciones entre los seguidores, ya que hubo una fuerte pelea entre Jesús Barco, Samahara Lobatón, Renato Rossini, Melissa Klug y Paul Michael, pareja de Pamela López.

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En las imágenes se puede ver que la mayoría de los participantes del reality se encontraban cenando, pero un comentario de Paul Michael generó incomodidad en Melissa Klug, ya que involucraba a Jesús Barco.

Jesús Barco y Paul Michael protagonizan fuerte pelea en 'La Granja Vip'

La pareja de Pamela López indicó que Jesús Barco habría tomado las cervezas de Renato Rossini, quien actualmente es capataz. Este comentario generó malestar en Melissa Klug, quien le pidió que le diga eso al futbolista de manera directa.

Ante esta situación, Samahara salió en defensa de su padrastro y no dudó en insultar a Paul Michael; además, indicó que era hipócrita, porque él también tomó la cerveza que le dio Renato Rossini a Jesús.

Paul tuvo un fuerte intercambio de palabras con Samahara; esto generó la incomodidad de Renato, quien salió en defensa de la influencer. El actual capataz tuvo un careo con la pareja de Pamela López; este momento fue muy tenso, por ello, Jesús Barco intervino.

(Video: La Granja Vip)

Ambos comenzaron a insultarse y gritar; algunos participantes creyeron que se iban a golpear, pero esto no sucedió, porque Melissa Klug, Pamela López, Samahara, entre otros, intervinieron asegurando que si se van a las manos, son expulsados.