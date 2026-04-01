Diealis fue denunciado por su expareja: ¿qué delito habría cometido el streamer?

El popular influencer fue acusado de un grave delito. (Foto: Kick)

El popular streamer fue acusado por su pareja de cometer un grave delito que podría llevarlo a prisión.

Diego Aliaga Huamán, conocido en redes como 'Diealis', es protagonista de una nueva polémica luego de que el podcast 'Q' bochinche' difundiera una denuncia por presunta agresión física y psicológica contra su expareja. El caso rápidamente generó revuelo en diferentes redes sociales.

Según lo expuesto en el programa, el hecho más reciente habría ocurrido el 15 de marzo de 2026 en la discoteca Barranco Bar, situación que reavivó cuestionamientos sobre el comportamiento del creador de contenido.

Diealis es denunciado por agredir a su expareja

La situación legal de Diealis se complica tras la denuncia presentada por Verónika Rojas, joven que asegura haber sido víctima de agresión física y psicológica.

Según el testimonio de la denunciante, todo habría ocurrido alrededor de las 4:00 a. m. dentro de la discoteca, cuando ella se acercó a un joven para preguntar por una amiga. Este hecho, de acuerdo con su versión, habría provocado una reacción de celos por parte del streamer, quien le reclamó por socializar con otras personas y le pidió que se retirara del lugar.

La situación escaló cuando la joven llamó a su padre para que la recogiera. En ese momento, según la denuncia, el streamer la habría sujetado del brazo e insistido en acompañarla, generando una escena en el frontis del local.

(Foto: Diealis)

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Posteriormente, ambos ingresaron al vehículo del creador de contenido, donde se habría producido la agresión física. La denunciante asegura que logró escapar cuando abrió la puerta del auto y buscó ayuda con personal de seguridad del establecimiento.