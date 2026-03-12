Rebeca Escribens se quebró en vivo por ruptura de Katia Condos y Federico Salazar

Katia Condos y Federico Salazar anunciaron su ruptura tras 30 años. Foto: captura YouTube

La conductora Rebeca Escribens se pronunció sobre la sorpresiva separación de sus amigos Katia Condos y Federico Salazar tras más de 30 años juntos.

La conductora Rebeca Escribens se mostró visiblemente conmovida al referirse a la reciente separación del periodista Federico Salazar y la actriz Katia Condos, quienes pusieron fin a su relación tras más de 30 años juntos.

Rebeca Escribens lloró por ruptura de Katia Condos y Federico Salazar

Durante la transmisión de América Hoy, Rebeca Escribens dedicó unos minutos a hablar del tema y confesó que le resultaba muy difícil comentar la noticia en televisión por el cariño que tiene hacia ambos.

“Si a ustedes les emociona esta noticia, imagínense cómo me siento yo, que he conocido a esta pareja de cerca durante tantos años y he trabajado con ellos”, explicó la conductora. Resaltó la conexión especial que mantiene la expareja y aseguró que, aunque hayan decidido tomar caminos distintos, seguirán siendo una familia unida.

Con la voz entrecortada, Rebeca Escribens agregó: “Cuando alguien cuida tanto su vida privada y da tanta importancia al hogar como lo han hecho ellos, uno tiene que hablar con respeto. Solo puedo decir cosas buenas de esta pareja maravillosa que he tenido la suerte de conocer y con la que he compartido tanto”.



(Fuente: América Hoy)

Katia Condos y Federico Salazar anunciaron su ruptura tras 30 años

Katia Condos y Federico Salazar anunciaron su separación tras 30 años de relación, sorprendiendo a sus seguidores en redes sociales. A través de un comunicado conjunto en Instagram, la actriz y el conductor pidieron respeto y comprensión por esta difícil decisión.

“Después de tres décadas juntos, hemos decidido tomar caminos distintos. El amor, el respeto y la historia que compartimos siempre nos acompañarán, sobre todo mientras seguimos adelante como familia”, señala el comunicado publicado por la pareja.