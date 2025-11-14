Recordada actriz de ‘AFHS’ y la sorpresiva revelación que hizo sobre su niñez

La actriz compartió entrañables imágenes de su familia y aseguró estar muy agradecida. (Fuente: redes sociales)

La actriz fue parte de ‘Al fondo hay sitio’ años atrás y se animó a contar detalles privados de su familia.

Daniela Sarfati, reconocida actriz peruana, sorprendió a sus seguidores en redes sociales al revelar un aspecto íntimo de su vida familiar. La artista, conocida por su papel como ‘Susu’ en la popular serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, compartió que fue adoptada y expresó su profundo agradecimiento por haber crecido en un entorno lleno de amor y comprensión.

En una publicación emotiva, destacó la importancia de la familia que la acogió: “Que suerte que fui adoptada por seres que me amaron hasta sus últimos momentos en este plano. Sí, hay muchas preguntas, dudas y el piso se mueve, pero esta es mi familia y eso ¡No cambia! Agradezco cada historia vivida en este núcleo que me acogió y me llenó de aprendizaje. Tomo la energía de mis 4 papás y eso, por ahora, es suficiente”.

La actriz, que ha participado en varias producciones nacionales, acompañó sus palabras con varias fotografías familiares, donde aparecen sus padres, hermana y abuela.

En una de las imágenes, describió con mucha emoción lo siguiente: “Mi mamá, mi hermana, mi papá y yo”. En otra, muestra a su abuela Ana, a quien define como “la mejor” y madre de su mamá.

La publicación de Daniela Sarfati generó diversas reacciones de apoyo y cariño entre sus fans y colegas del espectáculo, incluyendo a actores como Rossana Fernández Maldonado, Fiorella Cayo y Marco Zunino.

