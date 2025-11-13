Xiomy Kanashiro contó si tiene la bendición de doña Charo para boda con Farfán

Xiomy Kanashiro no descarta boda con Farfán. Foto: Instagram

El amor fluye entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán. Sin embargo, hasta ahora no se sabía si esta relación tiene la bendición de doña Charo, la madre del exfutbolista.

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán se han convertido en una de las parejas más mediáticas de la farándula peruana. Por ello, ha sido inevitable los rumores de una futura boda. En este sentido, la modelo decidió hablar al respecto y responder si tiene la bendición de doña Charo, madre del exfutbolista.

Xiomy Kanashiro tiene la bendición de la madre de Farfán

La popular ‘Chinita’ confirmó que ya tiene la bendición de su suegra y que solo espera el momento en que Jefferson le proponga matrimonio. “Yo también estoy esperando la pedida de mano, pues ya tengo la bendición de ‘mamá Charo’, un beso a mi suegra”, comentó Xiomy durante su participación en el programa Arriba mi gente.

Además, Xiomy Kanashiro explicó que no tiene prisa por dar ese paso ni presiona a su pareja sobre el tema del compromiso. “Vamos a cumplir nueve meses, por ahora estamos enfocados en el trabajo. Yo no lo presiono, ni le advierto nada, pero el que le advirtió para que se porte bien fue mi papá, tuvieron como tres horas de conversación, ja, ja”, contó entre risas.

La modelo resaltó que, pese a la atención mediática, ellos prefieren mantener ciertos aspectos de su vida privada en reserva. Según contó, ambos están concentrados en sus proyectos personales y profesionales, sin dejar de lado los momentos en pareja.



(Foto: Instagram)

Xiomy Kanashiro no descarta boda con Farfán

En otra entrevista con Amor y fuego, Xiomy Kanashiro habló sobre cómo va su relación con Jefferson Farfán, dejando ver que ambos están disfrutando de una etapa muy tranquila. “Bien, estamos felices, contentos. Viviendo nuestro momento como pareja, todo súper bien chicos”, declaró con una gran sonrisa.

Finalmente, Xiomy Kanashiro no descartó la posibilidad de comprometerse con Jefferson Farfán en un futuro, aunque dejó claro que, si eso llega a suceder, lo mantendría en secreto hasta que decida hacerlo público. “Si pasa, será en su momento. Hay cosas que prefiero guardar para mí”, expresó la ‘Chinita’, dejando abierta la ilusión entre sus seguidores.