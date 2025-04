Renato Rossini en ‘El valor de la verdad’: la delicada enfermedad que padece y todas sus fuertes revelaciones

Renato Rossini en ‘El valor de la verdad’ confesó todo sobre su vida personal. Foto: captura 'El valor de la verdad'

El actor y modelo Renato Rossini ganó S/25.000 en ‘El valor de la verdad’ tras contar pasajes desconocidos de su vida.

Renato Rossini participó en el programa ‘El valor de la verdad’, donde respondió 20 preguntas. Durante su aparición, reveló varios momentos difíciles de su vida, como cuando fue arrestado por conducir en estado de ebriedad. Incluso contó que fue reconocido dentro de la cárcel y que, en tiempos de crisis económica, llegó a trabajar pintando paredes para salir adelante.

Además, habló abiertamente sobre sus experiencias amorosas. Contó que tuvo más de 300 parejas, incluyendo un romance con Andrea Montenegro, una relación cercana con Grasse Becerra y que Shirley Cherres llegó a ilusionarse con él. A pesar de su fama de galán, Rossini admitió que no ha tenido mucha suerte en el amor.

Renato Rossini en ‘El valor de la verdad’ reveló que tiene Parkinson

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Renato Rossini hizo una dura revelación: padece de Parkinson, una enfermedad neurológica que no tiene cura. Sentado en el sillón rojo, el actor compartió cómo enfrenta esta condición cada día y lo difícil que ha sido adaptarse a los cambios que esta enfermedad le ha impuesto.

Rossini contó que fue un neurólogo quien le dio la noticia durante un viaje. Explicó que el Parkinson puede ser hereditario y, en su caso, lo es, ya que su abuelo también la padeció. “El Parkinson es una enfermedad que debe darte a la edad de adulto mayor y salta una generación, y el winner is... me dio a mí”, comentó con algo de ironía para suavizar el momento.

Además, recordó el instante exacto en que recibió el diagnóstico. “Fui a Chachapoyas y había un neurólogo y me hizo pruebas motrices y me dijo: ‘tengo malas noticias para ti: 80% seguro que tienes Parkinson’. Fue como si jalaran la palanca del inodoro y no le creí”, relató. Luego, tras consultar a más especialistas, le confirmaron lo que ya sospechaba.



(Foto: 'El valor de la verdad')

Rossini confesó que él y su hijo salieron con la misma mujer

Durante su participación en el programa, Renato Rossini enfrentó una pregunta directa e incómoda: “¿Tuvieron relaciones tú y tu hijo con la misma mujer?”. El actor, visiblemente afectado, respondió con un “sí”, que el polígrafo marcó como verdad.

Rossini aclaró que los encuentros ocurrieron por separado, enfatizando que no fue una situación simultánea y que le generó malestar. “No me gustó la situación, fue algo que no esperaba”, afirmó.

Las 20 preguntas que Renato Rossini respondió en ‘El valor de la verdad’

1. ¿Estuviste en una cárcel en Estados Unidos?

Renato Rossini: sí

Respuesta: verdad

2. ¿Has sido tendero en Estados Unidos?

Renato Rossini: sí

Respuesta: verdad

3. ¿Trabajabas como masajista en Miami?

Renato Rossini: sí

Respuesta: verdad

4. ¿Te sacaron del colegio por no pagar la pensión?

Renato Rossini: sí

Respuesta: verdad

5. ¿Te expulsaron de más de ocho colegios?

Renato Rossini: sí

Respuesta: verdad

6. ¿Fuiste el colágeno de una señora pituca?

Renato Rossini: sí

Respuesta: verdad

7. ¿Tuviste una relación con Andrea Montenegro?

BOTÓN ROJO

7. Nueva pregunta: ¿Engañaste a Shirley Cherres?

Renato Rossini: sí

Respuesta: verdad

8. ¿Fue Grasse Becerra tu amiga con derechos?

Renato Rossini: sí

Respuesta: verdad

9. ¿Has estado con más de 300 mujeres?

Renato Rossini: sí

Respuesta: verdad

10. ¿Tuvieron relaciones tu hijo y tú con la misma mujer?

Renato Rossini: sí

Respuesta: verdad

11. ¿Tienes suerte en el amor?

Renato Rossini: no

Respuesta: verdad

12. ¿Has tomado la pastilla azul?

Renato Rossini: sí

Respuesta: verdad

13. ¿Te dejó tu pareja en la quiebra?

Renato Rossini: sí

Respuesta: verdad

14. ¿Te parecían atorrantes los integrantes de “Torbellino”?

Renato Rossini: sí

Respuesta: verdad

15. ¿Te cambió la vida la novela “El Ángel Vengador?

Renato Rossini: sí

Respuesta: verdad

16. ¿Derrochaste el dinero a causa de tu súbita fama?

Renato Rossini: sí

Respuesta: verdad

17. ¿Trabajaste de mesero en Estados Unidos?

Renato Rossini: sí

Respuesta: verdad

18. ¿Te has drogado?

Renato Rossini: sí

Respuesta: verdad

19. ¿Tienes Parkinson?

Renato Rossini: sí

Respuesta: verdad

20. ¿Tienes miedo a la muerte?

Renato Rossini: sí

Respuesta: verdad