Ricardo Mendoza hizo una fuerte confesión tras "romper" su compromiso con Katya Mosquera

Ricardo Mendoza publicó inédito video en sus redes sociales junto a su hijo. (Foto: Ricardo Mendoza/ Instagram)

Ricardo Mendoza sorprendió a sus seguidores al realizar una confesión sumamente privada que involucra a su familia tras revelar que rompió su compromiso con Katya Mosquera.

Ricardo Mendoza ocupó diversas portadas de los medios de comunicación tras revelar públicamente que su compromiso con Katya Mosquera llegó a su fin. Sin embargo, el comediante aseguró que su relación continúa, ya que solo se rompió el anillo que le dio a su pareja.

Tras el nacimiento de su hijo, el integrante de 'Hablando Huevadas' ha demostrado que está plenamente involucrado en su nueva etapa como padre. A través de sus redes sociales, el también actor comparte diversos momentos de su vida cotidiana junto a su primogénito.

Ricardo Mendoza hizo inesperada confesión tras "romper" su compromiso con Katya Mosquera

Mendoza publicó un video donde muestra el proceso de alimentar a su bebé. En las imágenes se le ve preparando la fórmula y luego dándole de comer, mientras comenta con humor lo demandante que puede ser esta nueva rutina.

"Por fin se durmió. Está tomando fórmula y pecho; es lo que recomendó el doctor. Qué bestia, cómo se alimentan estos pequeños ‘Homo-casi-sapiens’. Hay que tanquearlo bien para que se duerma y luego uno duerma también. Si él duerme, yo duermo. Si él sueña, yo soy feliz", escribió.

(Foto: Ricardo Mendoza/ Instagram)

PUEDES VER: Isabella Ladera no se quedó callada y respondió a comentario que vinculó a su bebé con Beéle

Además, Ricardo Mendoza también hizo un divertido pedido a su hijo, reflejando el cansancio que tanto él como su pareja sienten en estos primeros meses de crianza. Con su característico estilo humorístico, confesó que las noches sin dormir son parte de su nueva rutina.

"Duerme hijito, por favor, te lo rogamos todos. Papá y mamá quieren dormir (también hacer otras cosas, pero aún no estás listo para esa conversación)", agregó el comediante.

Los usuarios no tardaron en comentar el tierno momento, destacando la faceta paternal de Ricardo. "Es lindo disfrutar a los hijos, pero es muy agotador", "Awww esos piecitos", "Papá Richavo es otra cosita", "Disfruten esta etapa, crecen muy rápido" son algunos mensajes que acompañan el post.