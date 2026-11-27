Una reportera de 'Magaly TV, la firme' abordó a Rosángela Espinoza para conocer su versión. Foto: captura Magaly TV

El programa 'Magaly TV, la firme' reveló que Ricardo Sala Anchorena, nueva pareja de Rosángela Espinoza, aún figuraría como casado y habría realizado recientes viajes familiares.

¡En medio de la polémica! Rosángela Espinoza volvió a acaparar los titulares de la prensa de espectáculos tras confirmar su relación sentimental con Ricardo Sala Anchorena, un piloto comercial. Sin embargo, un reciente informe de 'Magaly TV, la firme' puso en duda la situación sentimental del nuevo galán de la integrante de 'Esto es guerra'.

De acuerdo con el programa de ATV, Ricardo Sala Anchorena todavía figuraría como casado en los registros del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Asimismo, el espacio televisivo presentó documentos y registros migratorios que generarían interrogantes sobre cuándo habría terminado su matrimonio.

Pareja de Rosángela Espinoza habría viajado con su esposa e hijo a Europa

Según el informe de 'Magaly TV, la firme', el piloto comercial habría dejado constancia de su retiro voluntario del hogar en la comisaría de Chacarilla el 4 de enero de 2024, alegando una supuesta incompatibilidad de caracteres. Sin embargo, el programa mostró información sobre varios viajes familiares realizados después de esa fecha.

El espacio conducido por Magaly Medina señaló que Ricardo Sala Anchorena habría viajado junto a su esposa e hijo a Estados Unidos y Jamaica durante 2025. Además, a inicios de 2026 habrían visitado Brasil y, posteriormente, realizado un viaje por Europa entre el 23 de julio y el 6 de agosto.



(Foto: Magaly TV)

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¿Qué dijo Rosángela Espinoza sobre la situación sentimental de su nueva pareja?

Una reportera de 'Magaly TV, la firme' abordó a Rosángela Espinoza para conocer si estaba al tanto de los viajes familiares de Ricardo Sala Anchorena y si había conversado con él sobre las imágenes difundidas por el programa de espectáculos.

Sin embargo, la popular 'Rous' evitó pronunciarse sobre el tema y señaló que sus compromisos contractuales con 'Esto es Guerra' le impedían hablar sobre determinados aspectos de su vida personal. De esta manera, la modelo no aclaró si conocía los antecedentes expuestos sobre su nueva pareja ni si había recibido alguna explicación al respecto.