Samahara Lobatón en ‘EVDLV’: hablará de varios personajes de la farándula

Samahará Lobatón sorprendió a todos y será la próxima en contar su verdad en ‘EVDLV’.

La influencer Samahara Lobatón, hija del exfutbolista Abel Lobatón y Melissa Klug, será la próxima invitada de 'El Valor de la Verdad', en una edición que promete generar gran controversia. El programa, que se emitirá este domingo 17 de agosto, mostrará confesiones inéditas sobre su tormentosa relación con su expareja Youna, así como revelaciones sobre el futbolista Jefferson Farfán y sus vínculos sentimentales en los últimos años.

Samahara Lobatón ya no es amiga de Ivana Yturbe

En el primer avance difundido, Samahara inicia hablando sobre su expareja y examiga Ivana Yturbe, con quien tuvo una ruptura de confianza al descubrir que mantenía un romance con Farfán.

“Ivana y yo éramos uña y mugre y ella nunca me dijo: ‘Yo estoy saliendo con él’. Me lo ocultó al comienzo porque yo sabía que ellos estaban viajando juntos. Lo que hace la calentura y el amor”, afirmó.

Samahara Lobatón y lo que dijo sobre Jefferson Farfán

Durante la entrevista, el conductor Beto Ortiz le pregunta a Lobatón cuántas de sus amigas habrían tenido algún tipo de romance con Farfán. El presentador también consulta: “¿Todavía estaba Farfán con Delany o ya estaba con Xiomy Kanashiro?”. La influencer respondió que se trató de “un proceso de las tres juntas: Delany, Darinkay y Xiomy”, insinuando que existió un cruce de relaciones.

Además, reveló un episodio en el que supuestamente Farfán intentó evitar que su amigo Bryan Torres iniciara un romance con ella: “Él escribe un mensaje a Bryan que yo leí, donde le dice que no saliera conmigo. Iba a armarle un ampay para que lo ampayen a él con otra mujer”.

Ante la pregunta directa de Ortiz sobre si Farfán buscó que Bryan se alejara de ella y planeó un ampay para perjudicarlo, Samahara respondió:

“Sí, claro... prácticamente humillándome”.

Samahara y sus confesiones sobre su relación con Youna

La joven también abordará en el programa detalles de los momentos más violentos vividos con Youna, padre de su primera hija. Entre las revelaciones, narró un episodio en el que se defendió de una agresión física. “Yo me paro, gateando, porque me estaba pegando en el piso, y agarro el cuchillo y le digo: ‘Si me vuelves a tocar, te lo voy a clavar’”, contó.

Con estas declaraciones, la participación de Samahara Lobatón en 'El Valor de la Verdad' se perfila como una de las más polémicas, tocando temas que involucran a figuras del deporte, la farándula y aspectos personales de su vida sentimental.

