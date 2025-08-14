Tilsa Lozano tuvo que ser operada de emergencia: conoce el motivo

Tilsa Lozano contó que se sometió a una operación complicada para solucionar un problema de salud. (Foto: redes sociales)

Tilsa Lozanos sorprendió a sus seguidores al informar que tuvo que pasar por el quirófano para no poner en riesgo su vida.

La conductora de televisión y exmodelo Tilsa Lozano fue sometida a una operación de emergencia tras ser diagnosticada con contractura capsular en su mama izquierda, consecuencia del deterioro de sus implantes mamarios. Según explicó, sus prótesis llevaban 18 años sin ser reemplazadas, a pesar de que los especialistas recomiendan hacerlo cada 10 años.

Tilsa Lozano se sometió a operación de emergencia por riesgo en sus implantes mamarios

“Mi cirujano Gino Llosa me dijo que tenía que sacar las prótesis, sobre todo la del lado izquierdo. Ahí se podía reventar por el estado en que estaba”, relató la exvengadora, enfatizando que la intervención era urgente para proteger su salud.

La operación, que tuvo una duración aproximada de tres horas, incluyó un raspado y limpieza exhaustiva de la zona afectada. “Me han hecho todo un raspado. Ya estoy en casa”, informó Lozano, quien debió cancelar un viaje programado a Cusco por recomendación médica.

Tilsa Lozano dio más detalles de su operación

En su testimonio, Tilsa Lozano reveló que la prótesis derecha fue reemplazada sin mayores complicaciones, mientras que la izquierda requirió un procedimiento mucho más complejo debido al avanzado estado de deterioro. “La mama izquierda me dolía muchísimo, estaba dura, estaba alta. La operación duró como tres horas, de las cuales dos fueron raspado y limpieza para sacar todo lo malito”, detalló.

La también influencer reapareció en redes sociales para informar sobre su recuperación. Comentó que el dolor ha ido disminuyendo de forma progresiva y que se mantiene en reposo absoluto. “Ya vi al doctor y vamos muy bien con los resultados, el dolor va bajando poquito a poquito. Ahora, de regreso a la camita a mi reposo absoluto”, escribió en Instagram.

Tilsa Lozano aclaró que la cirugía no fue un canje publicitario, sino un procedimiento pagado de manera particular, destacando la experiencia y profesionalidad de su médico tratante.

