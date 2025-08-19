Samahara Lobatón reveló cuánto gana como influencer para pagar a 3 nanas

Samahara Lobatón respondió sin rodeos a las preguntas de Beto Ortiz. Foto: captura YouTube

En su participación en ‘El valor de la verdad’, Samahara Lobatón contó que no realiza las labores del hogar y que paga a 3 nanas para que lo hagan.

Samahara Lobatón se confesó en el programa ‘El valor de la verdad’ y dejó a muchos sorprendidos al hablar de su vida familiar y su situación económica. En la entrevista con Beto Ortiz, la hija de Melissa Klug contó cuánto gana como influencer y explicó que gracias a esos ingresos puede pagar a tres nanas que se encargan de las tareas de su casa.

La joven reconoció que su vida cambió desde que empezó a trabajar con distintas marcas y generar dinero a través de las redes sociales. Según reveló, ese trabajo le ha permitido mantenerse y disfrutar de lujos que antes no tenía. Además, recordó que su popularidad llegó por ser hija de Melissa Klug y por las polémicas en las que se vio envuelta desde muy chica.

PUEDES VER: Samahara Lobatón respondió si Farfán realmente fue como un padre para ella

Samahara Lobatón confesó que paga a tres nanas para las labores de su casa

Cuando Beto Ortiz le consultó si pensaba regresar a los Estados Unidos, Samahara fue clara y descartó la idea. Aseguró que ahora puede vivir cómoda en el Perú gracias a su trabajo digital. “Yo soy una reina aquí”, afirmó con seguridad, recordando las dificultades que tuvo cuando viajó al extranjero junto a Youna, el padre de su hija.

En medio de la entrevista, Samahara sorprendió al hablar de las trabajadoras que tiene en su hogar. “Yo soy engreída. Tres nanas. Una limpia y cocina, a ella me la jalé de la casa de Jefferson (...) La señora Rosa es un amor de gente, también trabaja para mi hermana. Ella ya no trabajaba con él cuando yo la contraté”, reveló, dejando a todos impactados.

Lo que más llamó la atención es que las nanas no solo están pendientes del cuidado de su hija y del bebé que viene en camino, sino que también se ocupan de casi todas las labores de la casa.



(Fuente: 'El valor de la verdad')

¿Cuánto gana Samahara Lobatón como influencer?

En ‘El valor de la verdad’, Samahara Lobatón respondió sin rodeos a las preguntas de Beto Ortiz. “(¿Cocina?) Nunca, (¿Limpias?) a veces, cuando debo meter la mano. (¿Lavas tu propia ropa interior?) No. (¿Planchas?) Nunca. Gano muy bien, para vivir en paz”, confesó la influencer. En ese momento, el conductor le preguntó: “Si quiero tener tres nanas, ¿cuánto tengo que ganar?”, a lo que él mismo respondió: “En un buen mes 40 mil, en un mal mes 20 mil...”. Samahara confirmó esa información, aunque aclaró que también tiene meses bajos en los que solo recibe 10 mil soles.

Beto Ortiz se mostró sorprendido al escuchar esas cifras y no dudó en compararlas: “¿Sabes que ganas más que Dina Boluarte?”, le comentó. Frente a ello, Samahara fue directa al precisar: “No quiere decir que todos los meses son buenos para mí, porque también hay temporadas súper feas”, dejando claro que, aunque sus ingresos son altos, no siempre son constantes.