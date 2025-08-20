Samahara Lobatón reveló cuánto recibe de pensión de Youna para su hija y se burla

Samahara Lobatón también reveló qué habría enojado a Youna. Foto: captura YouTube/Instagram

Luego de las declaraciones de su expareja Youna en Magaly Medina, Samahara Lobatón decidió responderle con todo al padre de su hija mayor.

Las confesiones de Samahara Lobatón en ‘El valor de la verdad’ causaron gran molestia en su expareja Youna, quien decidió pronunciarse a través del programa de ‘Magaly TV, La Firme’. El barbero peruano que radica en Estados Unidos acusó a la hija de Melissa Klug de pedirle una cantidad de dinero que está fuera de sus posibilidades. También dijo que recibe insultos y amenazas de parte de Samahara.

Samahara Lobatón arremete contra Youna

En una conversación con ‘Samu’ de ‘Instarándula’, la influencer Samahara Lobatón se refirió a sus problemas con el padre de su hija, Youna. Samahara comentó que Youna no está cumpliendo con la pensión acordada.

“Él no pasa ni lo que dijo que podía pasar. Nadie le pide millones. 500 dólares fue el acuerdo y todos los meses tiene problemas (para pagar)”, escribió en un chat la hija de Melissa Klug.

Pero eso no es todo Samahara Lobatón afirma que Youna nunca tiene plata. “Trabaja solo tres veces a la semana. Me metí con alguien que no tiene dinero; pero él no hace nada por tenerlo”, escribió.



Samahara Lobatón reveló qué habría enojado a Youna

En otra parte de la conversación con el periodista Samuel Suárez, Samahara Lobatón explicó qué es lo que habría causado la molestia de su expareja Youna. Según la exintegrante de Combate. Youna le pidió que su hija pueda quedarse con él más días, pero que ella se negó rotundamente.

“Él quería que yo dejara a (mi hija) más días con él, un mes para ser exacta, y como no acepté, está loquito por salir en TV a hablar del pasado y contar cómo mi hija tuvo que regresar. El acuerdo nunca fue ‘te vas a quedar con ella’”, expresó Samahara Lobatón.