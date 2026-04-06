Shirley Arica y Pamela López protagonizan fuerte pelea y casi llegan a los golpes en 'La Granja Vip'

Shirley Arica y Pamela López tienen fuerte pelea en 'La Granja Vip'. (Foto: 'La Granja Vip'/ YouTube)

¡Broncaza! Shirley Arica y Pamela López tuvieron un fuerte enfrentamiento con insultos y empujones en el reality.

Una de las escenas más tensas del reality 'La Granja VIP’ se vivió el domingo 5 de abril. Una fuerte pelea enfrentó a Samahara Lobatón, Shirley Arica y Pamela López. El conflicto rápidamente escaló y dejó al descubierto la pésima convivencia entre las participantes.

El tenso momento se originó cuando Paul Michael dejó unas bolsas de basura al costado de Shirley Arica, quien inicialmente las había colocado detrás de Pamela López. Este gesto desató la molestia de la modelo, que no dudó en reaccionar de inmediato.

Shirley Arica y Pamela López tuvieron tensa pelea en 'La Granja Vip'

Shirley Arica arremetió con dureza contra Pamela López, lanzando insultos y cuestionamientos. En respuesta, la trujillana no se quedó callada y la calificó de "cochina", criticando su falta de higiene en la casa. "¿Cómo vivirá en su casa? Qué asco, cochina", expresó.

En medio del enfrentamiento, Samahara Lobatón intervino para defender a Arica y también atacó a López, acusándola de ser desordenada por comer en el cuarto. Mientras tanto, Melissa Klug y la propia Arica se persignaron en tono burlón, aumentando aún más la tensión.

La discusión subió de nivel cuando Arica y Lobatón se acercaron a Pamela López de forma desafiante. En ese momento, López golpeó el plato de comida y la taza de su compañera, lo que provocó que ambas comenzaran a gritarse cara a cara. La trujillana exigía que no tocaran sus cosas.

(Video: 'La Granja Vip')

Los insultos continuaron sin tregua. Samahara lanzó duros calificativos en contra de López, mientras esta respondió sin filtro. Ambas terminaron atacándose con comentarios sobre su apariencia física y sus retoques, en una pelea que estuvo a punto de terminar en agresión física.