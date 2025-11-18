¿Silvia Núñez del Arco le fue infiel a Jaime Bayly con su instructor? Esto reveló el famoso escritor

El cumpleaños comenzó de manera tradicional. Bayly llevó a Silvia a una joyería y le regaló cuatro piezas de oro. (Fuente: redes sociales)

En las últimas horas Jaime Bayly ha sido tendencia luego de hacer una confesión pública sobre su esposa Silvia Núñez del Arco.

Jaime Bayly relató un episodio que marcó el cumpleaños número 37 de su esposa, Silvia Núñez del Arco, y que despertó en él serias dudas sobre la relación entre ella y su instructor de karate. Lo que parecía un día especial y tranquilo para celebrar se tornó en un momento de incertidumbre y tensión.

La celebración comenzó con detalles tradicionales. Bayly llevó a Silvia a una joyería, donde la escritora eligió cuatro piezas de oro como regalo. Todo indicaba que sería una jornada llena de gestos de cariño y calma. No obstante, la situación dio un giro inesperado cuando Silvia decidió pasar gran parte de la tarde con su profesor de karate, que casualmente cumplía años el mismo día.

Bayly explicó en su columna para El Comercio que, aunque su esposa y el instructor son buenos amigos y comparten gustos y aficiones, le sorprendió esa elección. Silvia, cinturón negro y habitual en la academia con entrenamientos tres veces por semana, pareció dar más importancia a esta compañía que a su propia celebración en familia.

Intentando mantener la armonía y evitar malentendidos, Bayly compró un obsequio para el instructor y optó por mantenerse al margen, confiando en que cerrarían la jornada con una cena juntos. Sin embargo, la cena pautada no ocurrió a la hora planeada. Silvia no respondía los mensajes, mientras Bayly y su hija esperaban ansiosos y sin noticias.

La incertidumbre creció hasta que la hija, con sinceridad, planteó la pregunta que ambos temían: ¿podrían Silvia y el instructor ser amantes? Bayly evitó afirmarlo, pero reconoció su preocupación con una respuesta clara: “El cuerpo de tu madre es de ella, no es mío, y ella es libre de estar con quien quiera”.

Finalmente, Silvia llegó a casa pasada de copas después de las diez de la noche, sin dar explicaciones. Su actitud despreocupada contrastó con la tensión que sentían Bayly y su hija. A pesar del conflicto, Bayly propuso salir a cenar, aunque la cocina ya estaba cerrada y solo pudieron pedir algunos platos en el bar.

Durante la cena, la hija confrontó a Silvia, quien reaccionó con enojo y acusó a su esposo de mentir y exagerar. Bayly aclaró que sus dudas no eran afirmaciones: “No he dicho que sean amantes, he dicho que podrían ser amantes, y en ese caso yo lo aceptaría”.

El regreso a casa fue tenso y silencioso. Bayly enfrentó una noche de insomnio, a pesar de recurrir a medicación para dormir, dominado por la ansiedad de los sucesos vividos. Al día siguiente, tomó la decisión de cancelar los viajes familiares programados a Buenos Aires y París, convencido de que las heridas de aquella noche aún estaban abiertas y sin respuestas claras sobre la verdad detrás de la relación entre Silvia y su instructor.

