Tras escándalo de infidelidad: Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran fecha especial

Miércoles, 21 de enero de 2026 17:49

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebraron importante fecha. (Foto: Maju Mantilla/ Instagram)

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo dejaron atrás sus problemas para celebrar esta relevante fecha en su vida.

Luego de un difícil 2025 marcado por rumores de una supuesta infidelidad de Maju Mantilla a Gustavo Salcedo, la pareja parece empezar el 2026 con una nueva actitud. Ambos se mostraron juntos y unidos en una fecha muy importante para su familia.

Maju Mantilla comenzó el año enfocada en el trabajo y preparándose para un nuevo reto en televisión. La exreina de belleza será conductora de un programa junto a Ethel Pozo, tras ser contratada por GV Producciones y Panamericana Televisión, luego de su salida de Arriba Mi Gente en medio de la polémica.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo celebran importante fecha

A pesar de los momentos de distanciamiento que atravesaron, Maju y Gustavo decidieron dejar atrás las diferencias. Esta fecha especial logró unirlos de una forma diferente. De acuerdo a algunos medios de comunicación, los aún esposos llevaron a cabo una pequeña reunión para su engreído, pero no se mostraron juntos.

(Foto: Maju Mantilla/ Instagram - Gustavo Salcedo/ Instagram)

A través de redes sociales, ambos dedicaron emotivos mensajes al menor. "Feliz cumpleaños, mi campeón. Por muchos años más viéndote siempre feliz", escribió el empresario, quien compartió un collage junto a su hijo.

Por su parte, Maju Mantilla expresó un extenso y conmovedor mensaje: "Tú, convirtiéndote en un adolescente, y yo, aprendiendo a entenderte y a acompañarte en esta etapa de tu vida, porque mientras tú creces, mamá también aprende. (...) También sé que tienes muchos sueños y me siento profundamente parte de ellos; mientras los vas construyendo, yo estaré siempre para guiarte y acompañarte. Amor de mamá por siempre".

