Tepha Loza publicó desgarrador mensaje en sus redes sociales tras la muerte de mamá

Tepha Loza publicó emotivo mensaje tras el fallecimiento de su mamá. (Foto: Tepha Loza/ Instagram)

Luego de confirmarse el fallecimiento de la madre de Tepha y Melissa Loza, la exchica reality compartió un emotivo mensaje.

Tepha Loza y Melissa Loza atraviesan uno de los momentos más complicados de sus vidas tras el fallecimiento de su madre, María Guadalupe Vigil. La noticia generó profunda tristeza entre sus fans, familiares y amigos, quienes no dudan en enviarles mensajes de aliento.

PUEDES VER: Melissa Loza rompió en llanto tras confirmar la muerte de su madre tras lucha contra el cáncer

Tepha Loza publicó emotivo mensaje tras el fallecimiento de su mamá

En medio del dolor por la pérdida, Tepha Loza reapareció en sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje en el que reflexionó sobre lo frágil que puede ser la vida y lo complicado que resulta despedirse de un ser querido.

"Qué frágil es la vida. Hoy estamos, pero mañana podemos ser ese lugar vacío en la mesa, el contacto de WhatsApp que ya nunca va a responder, el amor que alguien perdió para siempre, esa invitación de cumpleaños que no va a ser entregada", escribió la exchica reality.

Con sus palabras, la influencer también dejó una profunda reflexión sobre el paso del tiempo y el legado que dejan las personas en sus seres queridos. "En cualquier momento nos vamos para siempre y la vida continúa, y solo queda lo que aportaste en la vida de la gente que te quiere", expresó.

(Foto:Tepha Loza/Instagram)

Melissa Loza confirmó que su mamá falleció

Melissa Loza vivió un emotivo momento en 'Esto es Guerra' al revelar que su madre falleció tras una dura batalla contra el cáncer. El programa le dedicó un sentido video de despedida, lo que provocó que la popular 'Diosa' no pudiera contener las lágrimas frente a las cámaras.

Visiblemente afectada, la modelo dedicó palabras llenas de amor y respeto a su madre, recordando su fortaleza. La modelo también contó que su mamá falleció el sábado 7 de marzo.