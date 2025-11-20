¿Yahaira Plasencia defendió a Xiomy Kanashiro de críticas por demorona? Esto respondió

La salsera ofreció una posición de empatía hacia su colega. (Fuente: redes sociales)

A Yahaira Plasencia le preguntaron por la demora de Xiomy Kanashiro en un evento y vaya que no se guardó nada.

Yahaira Plasencia vuelve a ser tema central luego de pronunciarse sobre la reciente polémica que involucra a Xiomy Kanashiro, actual pareja de la ‘Foquita’ Jefferson Farfán.

Resulta que Kanashiro fue duramente cuestionada en redes sociales por diversos usuarios tras llegar con seis horas de retraso a una presentación realizada el fin de semana pasado.

En entrevista con el programa ‘América Hoy’, Yahaira Plasencia expresó una postura empática hacia su colega y fue consultada sobre el mensaje que le enviaría a la joven artista, con quien incluso ha sido comparada por el estilo similar de peinado.

La salsera señaló que, si bien las complicaciones pueden surgir, la puntualidad es parte del compromiso de cualquier artista con el público. “No creo que alguien llegue tarde por gusto. Los artistas tenemos un deber con la gente que nos sigue y eso implica respeto”, declaró.

La intérprete recordó que ella misma enfrentó una fuerte exposición mediática desde temprana edad, especialmente por su relación pasada con el exfutbolista Jefferson Farfán. En base a esa experiencia, dirigió palabras de respaldo hacia Xiomy Kanashiro.

“Yo pasé por ataques muy fuertes desde los 22 años, solo por una relación. Que siga adelante, que siga creciendo y poco a poco creo que la gente también se va a dar cuenta de cómo son las cosas. Es una chica trabajadora”, afirmó.

Finalmente, Yahaira Plasencia marcó distancia de cualquier rivalidad y destacó la importancia del apoyo entre mujeres en la industria musical. “Creo que entre mujeres debemos respaldarnos siempre”, puntualizó.

