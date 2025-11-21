Melissa Klug y Jesús Barco se lucieron juntos en el cumpleaños de Samahara Lobatón

Melissa Klug y Jesús Barco se habrían reconciliado. Foto: Instagram

Los rumores de reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco son cada vez más fuerte. El programa Magaly Medina mostró imágenes comprometedoras.

El último jueves 20 de noviembre, Samahara Lobatón celebró su cumpleaños número 24 y, aunque ella y su pareja Brian Torres suelen ser el centro de atención, esta vez quienes se robaron las miradas fueron su madre Melissa Klug y Jesús Barco.

Melissa Klug y Jesús Barco se habrían reconciliado

Magaly Medina contó en su programa que Melissa Klug y Jesús Barco llegaron juntos a la celebración de cumpleaños de Samahara Lobatón. Para la periodista, esta aparición podría ser una señal de que la pareja estaría considerando una reconciliación, aun cuando ambos intentaron aparentar que no pasaba nada entre ellos.

Magaly explicó su punto diciendo: “Ellos pueden argumentar que son padres de una criatura y que deben asistir juntos a ciertos eventos. Este es el pretexto común de parejas que no logran romper un vínculo, ya que no desean cortar esa dependencia emocional”.

La fiesta, realizada en Surco, también tuvo momentos tensos debido a que la policía llegó para atender una queja por exceso de ruido. En medio de todo, cuando Jesús Barco regresó al lugar, prefirió evitar a las cámaras del programa de Magaly y no respondió a ninguna pregunta.

El reportero intentó obtener declaraciones y le lanzó varias preguntas directas: “Jesús, ¿has recibido el perdón de Melissa?, ¿por qué no hablar Jesús?, si te vemos aquí en la fiesta de Samahara es porque Melissa te ha perdonado, ¿no?, ¿atrás quedó el piscinazo de Huánuco?”. Aun así, Barco no respondió y siguió su camino.

Ya casi al finalizar su programa, Magaly Medina mostró imágenes donde se ve que Melissa Klug abandona la fiesta de su hija. Lo llamativo fue que no se fue sola, sino acompañada por Jesús Barco, lo que reforzó aún más las dudas sobre un posible acercamiento entre ambos.



¿Qué dijo Melissa Klug sobre Barco hace unos días?

Al ser consultada por la posibilidad de una reconciliación con Jesús Barco, después de que circularan imágenes del futbolista entrando a su casa y usando su camioneta, Melissa Klug fue clara. La popular 'Blanca de Chucuito' señaló que, por ahora, es complicado pensar en retomar la relación, ya que ambos están pasando por un proceso difícil.

“No es fácil la situación, pero somos padres de una bebé hermosa. Todo está bastante complicado”, expresó Melissa Klug en declaraciones para Trome, cuando le preguntaron directamente si había vuelto el amor con Barco.