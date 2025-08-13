Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, lamentó agresión contra su madre: esto dijo

Luego de varios meses de protagonizar una violenta escena en contra de su madre Verónica Alcalá, la hermana de Alejandra Baigorria decidió asumir su responsabilidad.
Hace unas semanas, a través de un video de TikTok, Verónica Alcalá evidenció que se reconcilió con su hija Thamara Medina y resaltó que todo estaba bien entre ellas. Esta vez la propia hermana menor de Alejandra Baigorria decidió pronunciarse a través de un comunicado para pedirle perdón a su madre.
Thamara Medina se arrepiente de agresión a su madre
El matrimonio de Alejandra Baigorria terminó marcado por un hecho que generó gran polémica en la farándula peruana. En videos que se viralizaron, se ve a su hermana Thamara Medina, aparentemente en estado de ebriedad, insultando, golpeando y pateando a su madre, Verónica Alcalá. Las imágenes causaron indignación y abrieron un fuerte debate en redes sociales.
PUEDES VER: Melissa Klug pidió conciliación, pero Farfán no asistió: esto dijo la ‘Blanca de Chucuito’
Por medio de un comunicado en sus redes, Thamara reconoció su falta: “Lo asumo con total vergüenza, dolor y responsabilidad”. En el mensaje también admitió que lo ocurrido le ha provocado un gran sufrimiento y expresó su deseo de pedir disculpas públicas a su madre y a su hermana, aceptando que su conducta fue totalmente inapropiada y alejada de los valores que quiere cultivar.
La joven reiteró su arrepentimiento al decir: “Me duele haber sido parte de una escena tan horrible. Quiero pedir disculpas públicas a mi mamá y a mi hermana”. Sus palabras generaron una ola de reacciones en redes, donde algunos mostraron comprensión, mientras otros la criticaron duramente.
(Foto: Instagram)
PUEDES VER: Ale Venturo y su contundente reacción tras presunto embarazo de Melissa Paredes
Verónica Alcalá perdonó a su hija Thamara Medina
A inicios de agosto, Verónica Alcalá sorprendió a sus seguidores al publicar un video en su cuenta de TikTok donde se le ve muy cercana a Thamara. En el clip, compartió una serie de fotos en las que ambas aparecen abrazadas y sonriendo, pese a que, en el pasado reciente, su hija le había gritado e incluso la agredió físicamente. La escena contrasta con las imágenes de violencia que circularon tiempo atrás.
En la descripción del video, Alcalá escribió un mensaje directo para su hija menor: “Thamara, jajaja. La gente piensa y seguirá pensando que tú y yo estamos desconectadas. Tú y yo sabemos que no es así, que nunca pasó nada. Yo te amo y te amaré por el resto de mi vida”. Además, también compartió una foto en Instagram, esta vez sin escribir nada, pero reafirmando visualmente su cercanía con Thamara.
¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!