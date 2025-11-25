Tilsa Lozano menospreció a Shirley Arica con duras palabras

Tilsa Lozano remarcó que no tiene intención de entrar en un conflicto con Shirley Arica. Foto: Instagram

Tilsa Lozano se pronunció tras ser mencionada en las entrevistas de Shirley Arica con Jackson Mora y el ‘Loco’ Juan Manuel Vargas.

Tras entrevistar y causar revuelo en las redes sociales con las entrevistas en su programa a Jackson Mora y después al ‘Loco’ Juan Manuel Vargas, Shirley Arica no tuvo problemas en afirmar que le gustaría entrevistar a Tilsa Lozano. Ante ello, la conductora de ‘La noche habla’ decidió responderle a la ‘Chica realidad’.

Tilsa Lozano sobre Shirley Arica: “factura a costa mía”

En una entrevista para Trome, Tilsa Lozano señaló que no le molesta que Shirley Arica la haya mencionado en sus entrevistas con Jackson Mora y Juan Manuel Vargas, personajes que tuvieron una relación amorosa con ella. “No tendría por qué fastidiarme, son personas que no tienen nada que ver conmigo”, expresó.

“Bueno, cada uno factura como puede y eso siempre le funcionó. Desde hace años se dedicó a hablar mal de mí y generar titulares, se ve que le sigue funcionando”, agregó Tilsa Lozano sobre lo que Shirley Arica habló de ella.

Asimismo, enfatizó que no le molesta lo que Shirley Arica diga de ella. “No me importa lo que digan, me importa quién lo dice; entonces la verdad, fresh. Si le funciona y factura a costa mía, está bien”, indicó Tilsa Lozano.



(Foto: Instagram)

PUEDES VER: Melissa Klug y Jesús Barco desatan rumores de reconciliación al ser vistos juntos al cumpleaños de Samahara

Tilsa Lozano minimizó a Shirley Arica

Tilsa Lozano menospreció a Shirley Arica, asegurando que no tiene mayor conocimiento sobre ella. “No tengo idea, no la conozco, tampoco no sé qué hace, ni a qué se dedica”, expresó.

A pesar de su fuerte comentario, Tilsa Lozano remarcó que no tiene intención de entrar en un conflicto con la ‘Chica realidad’. “Si ella dice que no tiene mala onda, pues habrá que creerle”, añadió al resaltar que a ella nunca le han escuchado hablar mal de Shirley Arica y que tampoco lo hará.