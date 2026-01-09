Tula Rodríguez habló 'sin filtros' sobre su vínculo sentimental con Pilar Arana

Tras diversos rumores en redes sociales, Tula Rodríguez decidió aclarar cuál es su vínculo con su compañera de 'Pitukoneras'.
Desde que Tula Rodríguez se dejó ver junto a Pilar Arana en tu podcast 'Pitukoneras', diversas personas en redes sociales rumorean que tienen una relación sentimental; sin embargo, durante una entrevista la conductora dejó en claro cuál es su vínculo con la influencer.
Tula Rodríguez responde a rumores sobre su relación amical con Pilar Arana
En redes sociales, diversos cibernuatas consideran que ambas tienen algo más que una amistad; por ello, Tula decidió pronunciarse sobre el tema por primera vez. La integrante de 'Los otros Concha 2' recalcó que con Pilar Arana existe una amistad muy sólida.
Además, recalcó que su entorno cercano conoce la relación que tienen y respaldan el cariño que se tienen, ya que se conocen hace varios años. Por ello, la considera parte de su familia; asimismo, aseguró que los rumores no tienen fundamento.
"No, para nada, Pilar y yo somos bien 'hetero'; es más, te puedo asegurar que ella disfruta más de la papeleta (salir con chicos) que yo. Mi familia la quiere mucho y yo a ella", puntualizó.
Finalmente, Tula Rodríguez indicó que su vínculo con Pilar Arana se basa en el respeto, la complicidad y una amistad muy cercana que se refleja en los proyectos digitales que están realizando ambas en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok.
