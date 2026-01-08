Tula Rodríguez 'enfrentó' a Johanna San Miguel tras ser comparada con Gisela Valcárcel

Tula Rodríguez no dejó pasar la oportunidad de 'encarar' a Johanna San Miguel, quien la comparó con Gisela Valcárcel. La reacción de la popular 'Keka' sorprendió a muchos.

En más de una oportunidad, Johanna San Miguel comparó a Tula Rodríguez con Gisela Valcárcel y no dudaba en minimizar a la exvedette. Tras varios años, la popular 'Keka' se encontró con la integrante de 'Los otros Concha 2'; quien no dudó en encararla.

En el video publicado en las redes sociales, Johanna compara a la integrante de 'Los otros Conchas 2' con Gisela Valcárcel, haciendo referencia a que la popular 'Señito' es mejor que Rodríguez, pero nunca imaginó que Tula aparecería para decirle qué problema tenía con ella.

"¿Qué pasó, 'Chata'?¿Qué te hice yo? (...) Dímelo en mi cara", indicó la conocida influencer. Ante esta situación, 'Keka' solo atinó a mencionar que hizo esa comparación, porque buscaba ser parte del jurado de 'El gran show'.

(Fuente: Instagram - Johana San Miguel)

La colaboración entre ambas generó diversas reacciones entre los cibernautas, quienes aseguraron que debían tener un programa, ya que tienen personalidades muy extrovertidas. "Qué éxito", "Un programa juntas, lo sería todo", "Qué geniales las dos", son algunos comentarios que se visualizan en la publicación.

El popular 'Choca' Mandros reveló que él intentó juntarlas en ese entonces, pero que por diversos motivos no se concretó la reunión. Ante ello, Tula Rodríguez le indicó que ya era muy tarde.