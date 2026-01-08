Magaly Medina pasó por una delicada operación estética: ¿cuál es su estado de salud?

Magaly Medina viajó hasta Argentina para realizarse una cirugía estética. Foto: captura ATV/Instagram

La amiga y doctora personal de Magaly Medina reveló cómo se encuentra la conductora de espectáculos tras realizarse un cambio estético.

Magaly Medina se realizó recientemente un lifting facial en Argentina, una cirugía estética que busca rejuvenecer el rostro. Aunque la intervención fue planificada, su doctora personal, Joana Bernedo, contó que la conductora de ‘Magaly TV: La firme’ pasó momentos complicados durante el proceso de recuperación.

¿Cuál es el estado de salud de Magaly Medina?

Este miércoles 7 de enero, Joana Bernedo, quien además es amiga cercana de Magaly, dio detalles sobre su estado de salud luego del viaje que hicieron a Argentina para que la presentadora se sometiera a esta nueva operación estética.

A través de sus historias de Instagram, la doctora explicó cómo fueron las primeras horas tras la cirugía. “Buenos días. Ya me estoy yendo a recoger a Magaly. Anoche fue una noche un poco difícil, tuvo mucho dolor, pero ya con los analgésicos se fue calmando y ya la dejé dormida”, comentó.

Según lo informado, la recuperación de Magaly Medina avanza de forma lenta y aún no se sabe cuánto tiempo permanecerá en Argentina. “Hoy vamos a buscarla y vamos a ver cómo amaneció. Estamos en el día 3 de postcirugía, hoy comenzará cámara hiperbárica”, agregó la doctora sobre el siguiente paso en su tratamiento.



(Fuente: Instagram)

¿Por qué Magaly Medina no se operó en el Perú?

Magaly Medina contó que optó por realizarse una cirugía estética en el rostro en Argentina y no en Perú, debido a que, tras varias semanas de búsqueda y consultas, no logró encontrar a un cirujano local que le diera la confianza necesaria para someterse a la intervención.

A través de un video en Instagram, la conductora explicó los motivos de su decisión y fue clara al señalar: “Porque los resultados que vi allá no me gustaron, así que por eso buscamos a un médico fuera del país”. Además, resaltó que este tipo de procedimientos no se deben tomar a la ligera y que era fundamental sentirse segura y estar en manos de un buen profesional.