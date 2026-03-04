Ricardo Mendoza reaparece junto a su bebé para hacer singular confesión tras "ruptura" con Katya Mosquera

Ricardo Mendoza reapareció en redes tras confesar que terminó su compromiso. (Foto: Ricardo Mendoza/ Instagram)

Tras revelar que rompió su compromiso, Ricardo Mendoza realizó sorpresiva confesión junto a su bebé. La noticia generó revuelo entre sus seguidores.

El reconocido comediante Ricardo Mendoza está acaparando los titulares luego de que, en una entrevista con Magaly Medina, confesara que “rompió” su compromiso con Katya Mosquera. La declaración sorprendió a muchos, sobre todo porque se dio poco después de que el artista se convirtiera en padre por primera vez.

Fiel a su estilo, el humorista aclaró que la situación no fue lo que muchos imaginaron. Según explicó, el anillo que le había dado a su pareja tuvo que ser cortado debido a la hinchazón propia del embarazo, lo que dio pie a la broma sobre el fin de su compromiso. En realidad, la relación continúa y ambos atraviesan una nueva etapa como padres.

Ricardo Mendoza contó divertida situación que vive con su bebé

Tras la polémica, Mendoza reapareció en redes sociales con una publicación que enterneció a sus seguidores. En Instagram compartió un clip donde se le ve al lado de su bebé recién nacido, quien duerme plácidamente en medio de la cama.

"A mí me dijeron que cada cosa tiene su lugar. ¿Entonces qué pasó?", se le escucha decir con tono divertido. En la descripción del post, el comediante escribió un extenso mensaje explicando la escena.

Con humor, contó que su hijo, pese a medir apenas 40 centímetros, “le ganó la cama”. Además, reveló que cuando el pequeño descansa en la cama grande, logra dormir siestas más largas y profundas. "Ahora entiendo", expresó, evidenciando su sorpresa ante la comodidad del recién nacido.

(Foto: Ricardo Mendoza/ Instagram)

"Me da mucha risa que, teniendo 40 cm, su presencia igual ocupe y llene una cama king size; es el rey de la cama. El hombre está cómodo y creciendo. Yo estoy cansado y sin dormir, pero ambos estamos muy felices", indicó el integrante de 'Hablando Huevadas', dejando en claro que, más allá del cansancio, vive uno de los momentos más especiales de su vida.