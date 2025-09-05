Vania Bludau y el sorpresivo comentario que hizo sobre el regreso de Mario Irivarren y Onelia Molina

Vania Bludau reacciona al regreso de Mario Irivarren y Onelia Molina. (Fuente: redes sociales)

A Vania Bludau le preguntaron sobre qué opina que su expareja haya regreso a los brazos de Onelia Molina y vaya que no lo tomó nada bien.

Tras su reciente viaje por Europa, la modelo Vania Bludau fue consultada sobre la relación sentimental de Mario Irivarren y Onelia Molina. Fiel a su estilo directo, la exchica reality dejó en claro que no sigue de cerca la vida de su expareja y mostró incomodidad ante las preguntas.

“Llego de un viaje maravilloso y no he estado ni pendiente, ni cuando estoy en Lima, y menos cuando estoy de viaje”, declaró la también influencer para el programa ‘Amor y Fuego’.

Vania Bludau y su reacción cuando le preguntaron por Mario Irivarren

Vania Bludau recordó que en el pasado también le molestaba que le preguntaran por el cantante Christian Domínguez, con quien tuvo una relación hace más de una década.

“Antes me molestaba que me preguntaran por Christian (Domínguez), ya pasaron 13 años, algunas veces algunos me preguntan. Y digo: ‘¿Hasta cuándo me van a preguntar ahora por el otro?’”, expresó.

Además, la reportera también le consultó a Vania sobre la posibilidad de que Mario Irivarren decida ser padre después de los 40 años. La modelo fue contundente: “No puedo opinar nada”.

(Fuente: redes sociales)

Cuando se le preguntó si durante su relación él hablaba de tener hijos, Bludau respondió molesta: “¿No hay algo más interesante para conversar? ¿El tema es él? Qué pobres los temas que tienen. No sé, tampoco me interesa”.

Con estas declaraciones, Vania Bludau dejó en claro que no desea involucrarse ni opinar sobre la vida personal de su expareja, reforzando su postura de centrarse en sus propios proyectos y evitar polémicas de relaciones pasadas.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!