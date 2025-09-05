¿Pamela López está embarazada de Paul Michael? Esto fue lo que reveló

Pamela López y Paul Michael hablarón de todo en un conocido programa. Foto: captura YouTube

La expareja de Cueva, Pamela López, y su novio Paul Michael se mostraron nervioso ante esta reveladora pregunta.

Pamela López nuevamente está en el centro de la polémica. Tras cambiar de abogada y revelarse que exige una pensión económica de 60.000 soles al padre de sus hijos, Christian Cueva, ahora se ha revelado la posibilidad de que la trujillana esté nuevamente embarazada, pero esta vez de su actual pareja Paul Michael.

¿Pamela López espera un bebé de su actual pareja?

Pamela López y Paul Michael serán los invitados de la próxima edición del programa “Esta Noche” con la Chola Chabuca. Durante su participación, la pareja hablará de su relación y de la posibilidad de que la trujillana esté esperando un hijo del cantante.

Uno de los momentos más comentados del avance es cuando un vidente les lee las cartas en vivo. En medio de la dinámica, el tarotista le dice a Pamela: “Tienes acá la carta de embarazo”, sorprendiendo a todos en el set.

Ella, con una sonrisa nerviosa, escucha mientras el vidente le lanza la pregunta sin rodeos: “¿Estás embarazada actualmente?”. Ante esto, Pamela sonríe y deja la incógnita en el aire, generando gran expectativa entre los televidentes.

Además, la trujillana responderá sobre su relación actual con Paul Michael y hablará de los cambios en su vida tras la separación y los problemas legales que enfrentó con Christian Cueva.



(Fuente: 'Esta Noche')

Pamela López pide 64.000 soles de pensión a Cueva

Lo que no se había confirmado de manera oficial era la cifra real solicitada en la demanda. Fue Rosario Sasieta quien, en el programa América Hoy, reveló que Pamela López reclama 64 mil soles, lo que equivale a más de 20 mil soles para cada uno de sus hijos.

Tras la polémica, López habló con 'Magaly TV: La Firme' y confirmó que la cifra mencionada era cierta. Además, señaló que no considera que sea un exceso, ya que la pensión se calcularía de acuerdo a los ingresos de su aún esposo, aunque prefirió no dar detalles de cuánto gana exactamente el futbolista.