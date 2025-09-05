Alejandra Baigorria el accidente que sufrió en plena exposición: conoce lo que ocurrió

Alejandra Baigorria protagonizó accidente mientras brindaba charla en Talara. (Fuente: redes sociales)

Para tranquilidad de los seguidores de Alejandra Baigorria, todo terminó en un tremendo susto.

La empresaria y figura de televisión Alejandra Baigorria, conocida popularmente como la ‘Gringa de Gamarra’, protagonizó un inesperado incidente mientras ofrecía una charla como parte de sus actividades en el norte del país.

Según se aprecia en las imágenes, un panel blanco, aparentemente mal asegurado, perdió estabilidad y terminó golpeándola en pleno evento. El impacto provocó que la también influencer perdiera el equilibrio por un instante, aunque reaccionó rápidamente levantando las manos para evitar una caída y devolviendo la pizarra a su lugar.

A pesar del susto, la esposa de Said Palao mantuvo la calma y tomó la situación con humor. Minutos después, compartió el video del momento en su cuenta oficial de TikTok, restándole importancia al percance.

“Cuando estás siendo exitosa y te lanza sus malas vibras”, escribió Baigorria en la publicación que se volvió viral en segundos y fue acompañada de emojis de risa.

(TikTok: Alejandra Baigorria)

Además, el clip rápidamente generó comentarios de apoyo por parte de sus seguidores. “Lo bueno que Ale sigue adelante”, “A ti nadie te detiene, mi Ale bella” y “Son cositas que pasan. Tú no dejes que nada te opaque” fueron los mensajes más populares.

Este episodio, más allá del accidente, refleja la actitud positiva y resiliente de Alejandra Baigorria, quien continúa cumpliendo con su agenda profesional y manteniendo su cercanía con el público, tanto en eventos presenciales como a través de sus redes sociales.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!