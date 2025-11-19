Melissa Klug se sinceró sobre su relación con Jesús Barco: esto dijo

Melissa Klug también contó qué cambios estéticos se realizó. Foto: Instagram

La empresaria Melissa Klug reapareció de manera pública y no dudó en hablar sobre cómo está su relación con Jesús Barco.

Melissa Klug sorprendió al reaparecer con una figura renovada durante la celebración del cumpleaños de sus nietos. La empresaria llamó la atención por su nueva cintura y, además, decidió hablar sobre cómo va actualmente su relación con Jesús Barco, padre de su hija menor.

Melissa Klug respondió sobre su relación con Jesús Barco

Al ser consultada por la posibilidad de una reconciliación con Jesús Barco, después de que circularan imágenes del futbolista entrando a su casa y usando su camioneta, Melissa Klug fue clara. La popular “Blanca de Chucuito” señaló que, por ahora, es complicado pensar en retomar la relación, ya que ambos están pasando por un proceso difícil.

PUEDES VER: Onelia Molina contó cómo fue la trágica escena que causó la muerte de su querida mascota Nieve

“No es fácil la situación, pero somos padres de una bebé hermosa. Todo está bastante complicado”, expresó Melissa Klug en declaraciones para Trome, cuando le preguntaron directamente si había vuelto el amor con Barco. Sus palabras dejaron ver que no descarta nada, pero que la prioridad por ahora es mantener una buena convivencia por el bienestar de su hija.

A pesar de sus declaraciones, las recientes apariciones públicas de ambos han levantado dudas entre sus seguidores. Muchos creen que podría existir un acercamiento, especialmente después de que se les viera juntos nuevamente. Hace unos días, el programa ‘Amor y Fuego’ los captó juntos.



(Foto: Instagram)

Melissa Klug contó qué cambios estéticos se realizó

Melissa Klug volvió a aparecer en público durante el cumpleaños de una de sus nietas, luciendo su renovada figura tras someterse a varias operaciones estéticas. La empresaria contó que decidió reducirse el busto —“como tres tallas”, reveló— y también se realizó una abdominoplastia, una luxación de costillas y una ligera lipo en los costados para afinar su figura.

En conversación con Trome, la ‘Blanca de Chucuito’ explicó que aún está en plena etapa de recuperación. “Estoy en proceso de deshincharme, voy en un 70%. Todavía tengo un dren. No me imagino cómo quedaré”, comentó. La influencer señaló que en los próximos días comenzará a ver con mayor claridad los resultados finales de sus intervenciones estéticas.