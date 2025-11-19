Maju Mantilla reapareció tras escándalo y confesó si perdonó a Gustavo Salcedo

Maju Mantilla no quiso hablar sobre Christian Rodríguez Portugal. Foto: Instagram

Tras la polémica desatada debido a las declaraciones de su todavía esposo Gustavo Salcedo, Maju Mantilla volvió a mostrarse en público y se pronunció.

Maju Mantilla volvió a aparecer en público tras el escándalo generado por las declaraciones de su aún esposo, Gustavo Salcedo, quien insinuó un supuesto vínculo impropio entre la exconductora y su exproductor Christian Rodríguez. Su reaparición despertó gran interés, pues muchos querían conocer cómo enfrenta este difícil momento luego de semanas de polémica mediática.

¿Maju Mantilla perdonó a Gustavo Salcedo?

Durante una actividad laboral, las cámaras de ‘Amor y Fuego’ se acercaron a ella para preguntarle cómo vive esta nueva etapa. Maju, manteniendo la calma, aseguró que está concentrada en mirar hacia adelante. “Enfocarme en lo positivo (Volviendo nuevamente a trabajar Maju. Felicidades) Muchas gracias”, respondió al inicio.

La ex Miss Mundo también fue consultada nuevamente por Gustavo Salcedo y la controversia que se generó con sus comentarios. La reportera del mencionado programa le preguntó a Maju si, después de todo el escándalo, había opción de reconciliación o algún tipo de acercamiento entre ellos.

Como se sabe, Salcedo ofreció disculpas públicas a Maju luego de haberla expuesto y acusado de supuesta infidelidad. Estas declaraciones generaron una fuerte ola mediática, pero ahora, para sorpresa de muchos, la conductora reveló que sí aceptó aquel pedido de perdón.

Frente a las cámaras, Maju lo confirmó sin rodeos. “(¿Aceptaste las disculpas de Gustavo?, que se disculpó en su momento, claro está) Sí “, sentenció, dejando en claro que decidió dejar atrás el escándalo mediático generado por su todavía esposo Gustavo Salcedo.





¿Qué dijo Maju Mantilla sobre supuesto vínculo con productor?

El programa de espectáculos también intentó preguntarle a Maju Mantilla por Christian Rodríguez Portugal; sin embargo, apenas escuchó el nombre del exproductor, la exconductora evitó responder. De inmediato subió la ventana de su auto y se retiró del lugar, ignorando por completo las consultas del reportero.

Todo indica que Maju ha decidido mantenerse al margen y no dar declaraciones sobre Rodríguez, con quien fue vinculada sentimentalmente semanas atrás. La conductora prefiere no reavivar la polémica y continuar enfocada en su vida personal y laboral.