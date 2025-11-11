Yiddá Eslava respondió a críticas por pedir que vean cinta que protagoniza

Yiddá Eslava contestó a críticas por video sobre su película. (Fuente: redes sociales)

Yiddá Eslava no soportó las lágrimas tras los comentarios que ha venido recibiendo por pedir apoyo para ‘La habitación negra’.

La famosa actriz y productora Yiddá Eslava protagonizó un momento emotivo durante su participación en el programa de entretenimiento ‘El Reventonazo de la Chola’.

Yiddá Eslava respondió entre lágrimas a críticas por pedir que vean su película

Reconocida también por su paso en el reality ‘Combate’, Eslava se mostró visiblemente conmovida hasta las lágrimas al hablar sobre la fuerte reacción que generó en redes sociales tras invitar a sus seguidores a apoyar el estreno de la película nacional ‘La Habitación Negra’.

La artista fue blanco de críticas negativas luego de publicar un video en sus plataformas digitales, donde animaba a su audiencia a respaldar esta producción peruana en las salas de cine. Frente a esta polémica, Eslava fue invitada al programa conducido por Ernesto Pimentel para dar su versión y aclarar los malentendidos.

Durante su intervención, la actriz dejó claro que nunca tuvo la intención de presionar a nadie. “No me voy a dar por vencida, no está dentro de mis planes. Yo en ningún momento quise obligar a la gente a hacer algo, ir al cine. Pero si alguien o alguna persona se sintió ofendida o presionada, me disculpo”, afirmó.

La conversación se desarrolló en un ambiente cargado de emoción, con la artista quebrándose en vivo. “Les agradezco mucho. Ahora es difícil hasta poder quebrarse en televisión. Ya por eso te juzgan”, señaló.

Yiddá Eslava atribuyó la confusión a su estilo directo y particular de comunicarse con su comunidad digital. Explicó que su forma de expresarse, más literal y personal, pudo dar pie a interpretaciones erróneas. “Ese video fue hecho para mi comunidad y yo tengo otra manera de expresarme, soy más literal y cosas que para mí son, para otros no”, puntualizó.

Este intercambio mediático también sirvió para que la también influencer reafirme su compromiso con el arte y su determinación de seguir aportando al cine nacional a pesar de la controversia. “No me voy a dar por vencida, no está dentro de mis planes. Si quiero llorar, voy a llorar, si quiero reír, voy a reír. Si quiero hacer otra película, lo voy a hacer. Porque lo hago con energía”, concluyó la actriz.

