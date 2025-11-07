Jesús Barco rompió su silencio tras ser visto en la casa de Melissa Klug: esto dijo

Jesús Barco llenó de elogios a Melissa Klug. Foto: captura YouTube/Instagram

En los últimos días, Jesús Barco ha sido visto varias veces en la casa de Melissa Klug, según mostraron las cámaras de ‘Amor y Fuego’. Ante estas imágenes, el futbolista decidió hablar por primera vez tras su ruptura y aclaró si existe una reconciliación entre ambos. ¿Retomaron su relación? Te lo contamos.

Jesús Barco fue visto varias veces en la casa de Melissa Klug

Durante las visitas, no solo se vio a Barco ingresar a la vivienda, sino también compartiendo tiempo con la hija que tienen en común e incluso manejando el auto de la empresaria mientras ella iba a su lado. Estas escenas avivaron las especulaciones sobre un posible acercamiento.

En una de esas ocasiones, el reportero del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre lo interceptó y le preguntó directamente por el estado de su relación con Melissa. Barco explicó que ha estado yendo seguido debido a la salud de su hija.

“Mi hija ha estado un poquito enferma y estamos viendo ese tema”, comentó el futbolista. Además, reconoció que ambos están conversando asuntos pendientes desde que su relación terminó tras difundirse imágenes suyas compartiendo con amigas en un club en Huánuco.

“Es cosa que tengo que solucionar con ella, no tengo que dar más explicaciones que a ella (...) estamos tratando de solucionar nuestros temas, no es fácil, pero ahí vamos”, remarcó, dejando entrever que aún existe diálogo entre ellos.



(Fuente: 'Amor y Fuego')

Jesús Barco llenó de elogios a Melissa Klug

El deportista también se expresó con cariño sobre Melissa Klug, con quien mantuvo una relación de cinco años. Sus palabras llamaron la atención por el tono afectuoso que utilizó.

“Es una gran mujer, espectacular en todo sentido”, aseguró Barco, lo que aumentó los rumores de una posible reconciliación. No obstante, Melissa se mantiene en reserva y, por ahora, no ha confirmado si han retomado o no su relación.