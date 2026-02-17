En Vivo

Año Nuevo Chino 2026: descubre qué hacer y qué evitar para atraer la buena fortuna

Martes, 17 de febrero de 2026 16:10

El Año Nuevo Chino varía cada año y suele caer entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Foto: Instagram

Comienza el Año Nuevo Chino 2026, el año del caballo de fuego. Conoce qué hacer y no hacer para no perder la buena fortuna.

Este 17 de febrero se despedirá un ciclo del calendario oriental y dará inicio un nuevo año con el comienzo del Año Nuevo Chino, que este 2026 estará representado por el caballo de fuego, un animal conocido por su gran energía y poder.

El Año Nuevo Chino es una de las celebraciones más importantes en la cultura oriental. Esta fecha está muy relacionada con la familia, la renovación espiritual, la astrología y los deseos de prosperidad para los meses venideros.

¿Cuándo inicia y cómo se celebra el Año Nuevo Chino?

A diferencia del calendario occidental, la fecha de inicio del Año Nuevo Chino varía cada año y suele caer entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Cada año está regido por uno de los 12 animales del zodiaco chino y uno de los cinco elementos, lo que determina la energía y características del ciclo que comienza.

El caballo de fuego simboliza libertad, movimiento, energía, independencia, progreso y ambición. Según la tradición, este año estará marcado por cambios importantes, avances profesionales, decisiones trascendentales y la llegada de nuevas oportunidades para quienes sepan aprovecharlas.
Sobre cómo celebrarlo, en la cultura oriental se realizan rituales y tradiciones para atraer buena fortuna y abundancia. La coach espiritual Lorenza Maza señala que existen hábitos y prácticas recomendadas, así como cosas que se deben evitar, para no alejar la prosperidad y comenzar el año con energía positiva.


(Foto: Andina)

Lo que debes y no debes hacer en el Año Nuevo Chino

Lo que debes hacer: Para atraer buena fortuna durante el Año Nuevo Chino, viste de rojo o usa algún accesorio de este color, ya que simboliza prosperidad, protección y éxito. También se recomienda comer alimentos de la suerte, como dumplings para la prosperidad, noodles para la longevidad, arroz para la abundancia y mandarinas para atraer suerte y éxito. Además, tómate un momento para agradecer y reconocer todo lo positivo que tienes en tu vida.

Lo que no debes hacer: Evita ciertas acciones que podrían alejar la buena energía, como lavarte el cabello, limpiar la casa o lavar los platos, ya que se cree que estas tareas “barren” la abundancia y la prosperidad. Tampoco se aconseja realizar rituales, encender velas o hacer cartas al universo durante este día, para no interrumpir la llegada de la buena suerte.

