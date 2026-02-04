Papa León XIV llegará a Perú este 2026: conoce cuándo visitará nuestro país

El Papa León visitará el Perú este 2026, según dio a conocer el monseñor Carlos García Camader. (Foto: Vaticano)

Para alegría de muchas personas, el Papa León XIV visitaría nuestro país este 2026, según dio a conocer el monseñor Carlos García.

El monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), confirmó que el Papa León XIV visitará el Perú. Este anuncio se realizó durante una conferencia de prensa, donde el representante de la Iglesia brindó detalles sobre el avance de esta esperada visita pastoral.

Papa León XIV visitará el Perú: ¿cuándo?

Durante sus declaraciones a los medios, García Camader recordó la reciente visita de los obispos peruanos al Vaticano, encuentro en el que pudieron reunirse con el sumo pontífice. En dicha cita, el papa reafirmó en todo momento su firme intención de regresar al Perú, país con el que mantiene un vínculo especial.

"El papa nos expresó algo muy significativo: 'cuánto quisiera ya estar en el Perú', porque ama profundamente a nuestro país", relató el monseñor. Según explicó, el entusiasmo del pontífice fue evidente al abordar el tema, mostrando una actitud cercana y una sonrisa constante al recordar su paso por territorio peruano.

García Camader precisó que la fecha de la visita se encuentra confirmada en un 80 %, pero es posible que el Papa León XIV visite nuestro país entre noviembre y, como máximo, la primera semana de diciembre.

(FOTO: Vaticano)

Asimismo, el líder eclesiástico destacó que León XIV se mantiene atento a los acontecimientos que ocurren en el Perú. Durante el encuentro en el Vaticano, los obispos aprovecharon la ocasión para informarle sobre las principales problemáticas que atraviesan las regiones del país.

Finalmente, García Camader resaltó que el sumo pontífice guarda gratos recuerdos de su etapa como obispo de Chiclayo, experiencia que marcó profundamente su relación con el Perú. En la actualidad, aseguró, el Papa mantiene al país presente en sus oraciones y espera con ilusión concretar su retorno en los próximos meses.