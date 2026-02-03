¿Puedo cambiar mi local de votaciones 2026? Esto indicó la ONPE a la población

ONPE indicó que ya no está habilitada la plataforma para elegir el local de votación. (Foto: Andina)

Diversos ciudadanos buscan conocer si aún pueden modificar su local de votaciones para las Elecciones 2026.

Cada vez falta menos para las Elecciones 2026 y hace algunos meses la ONPE habilitó una plataforma gratuita para que los ciudadanos puedan elegir sus tres locales de sufragio. Para conocer si aún puede cambiar su local de votación, que se realizará el domingo 12 de abril, solo tiene que revisar las próximas líneas.

Elige tu local de votación: ¿Aún está habilitada la plataforma?

Las personas deben saber que la plataforma 'Elige tu local de votación' de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) solo estuvo habilitada hasta el domingo 14 de diciembre. El proceso era gratuito y te permitía escoger un local de votación cerca de tu vivienda.

De acuerdo a la información brindada por la página web del Estado peruano, más de 2 millones y medio de ciudadanos escogieron sus locales, y quienes no realizaron el cambio deben esperar que la ONPE les indique el recinto de acuerdo a la capacidad de disponibilidad.

LINK para saber si eres miembro de mesa

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya habilitó el enlace para que la población pueda conocer si les corresponde ser miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026, tanto para la primera vuelta como para una eventual segunda jornada electoral.

Ingresa a este LINK ONPE

Digita tu número de DNI

Clic en 'Consulta'

Finalmente, conocerás si eres miembro de mesa.

(Foto: ONPE)

Miembro de mesa 2026: ¿cuándo es el pago?

Las personas que sean miembros de mesa en las Elecciones 2026 recibirán una compensación de 165 soles, que es equivalente al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Además, accederán a un día de descanso adicional, según dio a conocer la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).