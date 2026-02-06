¿Vuelve Fernanda de las Casas? Nataniel Sánchez sorprendió al aparecer en el set 'Al fondo hay sitio'

Nataniel Sánchez no descartó la posibilidad de volver a 'Al fondo hay sitio'. (Foto: América TV)

La joven actriz que interpretaba a Fernanda de las Casas fue captada en las instalaciones de 'Al fondo hay sitio'.

Nataniel Sánchez visitó el set de 'Al fondo hay sitio' tras varios años. Esta serie peruana que marcó una etapa clave en su carrera como actriz y no dudó en recordar diversos momentos que vivió junto al elenco.

PUEDES VER: Influencer argentina destapó romance secreto con futbolista peruano que tiene pareja

'Al fondo hay sitio': ¿Nataniel Sánchez regresará a la serie de América TV?

La actriz no ocultó la nostalgia que le generó visitar las instalaciones donde se graba 'Al fondo hay sitio'. "Qué fuerte me parece lo que estoy viendo. Me he teletransportado un montón de años atrás", expresó visiblemente conmovida.

El regreso de Nataniel al emblemático set despertó la emoción de los seguidores de la serie, quienes buscan conocer si Fernanda de las Casas regresará a la serie peruana. Hasta el momento, la joven actriz no ha descartado volver a interpretar a la nieta de Francesca Maldini.

(Foto: América TV)

Nataniel Sánchez se reencontró con Erick Elera

A esta ola de recuerdos se sumó el reciente reencuentro que Nataniel Sánchez tuvo con Erick Elera, actor que da vida a Joel Gonzales. La actriz confesó que se puso a llorar, porque hace varios años no se encontraba con su amigo, quien también se mostró emocionado por la situación.