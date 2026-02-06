En Vivo

Influencer argentina destapó romance secreto con futbolista peruano que tiene pareja

Viernes, 6 de febrero de 2026 09:08

A pesar de indicar que el peruano era futbolista, la joven decidió no revelar su nombre. (Foto: TikTok / Selección peruana)

La argentina contó detalles de su amorío y recalcó que la pareja del futbolista le escribió para exponer que le estaba siendo infiel con ella. ¿De quién se trata?

Una influencer argentina reveló en redes sociales que tuvo un amorío con un futbolista peruano a quien conoció durante un viaje a Punta Cana. A través de un video, la joven narró cómo se conocieron y qué hizo al descubrir que el deportista tenía pareja.

PUEDES VER: Xiomy Kanashiro, pareja de Jefferson Farfán, enfrenta dolorosa pérdida

Influencer reveló que tuvo un amorío con un conocido futbolista peruano

La influencer inició su relato de manera directa y sin rodeos: "Storytime de cuando fui novia de un peruano en todo mi viaje a Punta Cana y al final me enteré de que tenía novia". Aunque evitó revelar el nombre del futbolista, la joven indicó que el deportista era moreno y tenía tatuajes.

Según contó, el encuentro se dio de manera espontánea luego de que ambos coincidieran en el mismo destino turístico. "Yo me fui a Punta Cana sola. Cuando yo llego, justo me siguió un chico bastante lindo y me manda un DM", relató. Tras intercambiar mensajes, acordaron verse y la conexión fue inmediata.

La influencer aseguró que la relación avanzó rápidamente durante su estadía. "Literalmente éramos novios, él durmió conmigo 4 de las 7 noches que estuve en Punta Cana", afirmó, dejando en claro que el vínculo fue intenso.

(Foto: mdz/ TikTok)

PUEDES VER: Youna rompió su silencio e hizo inesperada confesión sobre su lucha contra la leucemia

Sin embargo, todo cambió cuando recibió un mensaje inesperado. "Todo iba muy bien, me contó que había tenido una novia que era un poco loca, bruja literalmente, pero me dijo que ya no se hablaban", explicó.

La verdad salió a la luz cuando una mujer la contactó directamente: "Hola, creo que estás con mi novio en Punta Cana", le escribió. La influencer pidió pruebas y, al recibirlas, decidió alejarlo de su vida.

 

