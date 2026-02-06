¡Preocupación total! Shirley Arica confesó que está internada por delicado estado de salud

Shirley Arica reveló que está internada desde hace días. (Foto: Shirley Arica/ Instagram)

Shirley Arica contó la complicada situación que está viviendo tras enterarse de que está enferma.

Shirley Arica atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida tras permanecer varios días internada en una clínica local. La 'Chica realidad' publicó diversas fotos de su delicado estado de salud.

Shirley Arica reveló que no está bien de salud

La modelo no brindó mayores detalles sobre el diagnóstico médico, sí reconoció que su hospitalización se debe a un descuido personal. "Dios me bajó el dedo y me mandó esta prueba, para darme cuenta de mis descuidos, de mis 'a mí no me va a pasar', de mis decisiones, de valorar mi salud", escribió.

Shirley Arica confesó que la situación la ha afectado más de lo esperado, ya que nunca antes había pasado tantos días internada. A pesar de ello, intentó mantener una actitud positiva frente al difícil momento.

Asimismo, la 'Chica realidad' reveló que aún no existe una fecha definida para su alta médica, lo que le genera frustración. "No tengo fecha de salida aún y eso es frustrante, ¿saben?, pero sé que regresaré recargada de energía y con todo", señaló.

(Foto: Shirley Arica / Instagram)

Debido a su estado de salud, la modelo también informó que deberá hacer una pausa en sus proyectos personales. En ese sentido, anunció que no podrá lanzar el episodio de su pódcast programado para este domingo, algo que lamentó profundamente.

Shirley Arica agradeció el apoyo constante de sus seguidores y aseguró que pronto se reencontrará con ellos una vez superada esta etapa. Mientras tanto, continuará enfocada en su recuperación, que es lo más importante en estos momentos.