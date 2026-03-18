Alejandra Baigorria hizo sorpresiva publicación tras ampay de Said Palao con joven en Argentina

Alejandra Baigorria realizó inesperada publicación tras ampay de Said Palao. (Foto: Alejandra Baigorria/ Instagram)

Alejandra Baigorria hizo inesperada publicación en redes luego de que se viralizara el ampay de Said Palao junto a misteriosa joven.

Alejandra Baigorria se encuentra en el 'ojo de la tormenta' tras el ampay de Said Palao con una misteriosa mujer en Argentina. En las imágenes difundidas por 'Magaly TV La Firma' se puede ver al esposo de la empresaria cariñoso con un grupo de jóvenes en un yate.

Alejandra Baigorria realizó inesperada publicación tras ampay de Said

"Agárrate, Ale, agárrate, Onelia. Said Palao, Mario Irivarren y una escapada a Argentina. Chicas, bikinis, sol, tragos, yate", se escucha en el avance que presentó el programa de Magaly Medina. En las imágenes, también se puede ver a Mario Irivarren y 'Pato' Parodi.

Unos minutos después del ampay difundido por el programa de Magaly Medina, Alejandra Baigorria realizó una inesperada publicación que generó sorpresa entre sus seguidores, ya que muchos aseguraban que se pronuncie sobre el tema.

Sin embargo, la 'Reina de Gamarra' solo atinó a promocionar su emprendimiento mediante sus redes sociales. Además, hace algunos días, Alejandra Baigorria reveló que viajó a Punta Cana para tener un breve descanso.

(Foto: Alejandra Baigorria/ Instagram)

Hasta el momento, Said Palao no se ha pronunciado sobre el tema. No es la primera vez que el chico reality es ampayado con una mujer que no es Alejandra Baigorria; por ello, muchos seguidores aseguran que ella lo perdonará.

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