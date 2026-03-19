Alejandra Baigorria habló sobre ampay de Said Palao y contó qué decisión tomará

Alejandra Baigorria reveló cuál es la decisión que tomará ante ampay de Said Palao. (Foto: Alejandra Baigorria/ Instagram)

¿Confirmó separación? Al borde del llanto, Alejandra Baigorria reveló qué medidas tomará tras el ampay de su esposo Said en Argentina.

Tras el ampay de Said Palao con mujeres en Argentina, Alejandra Baigorria decidió pronunciarse por primera vez sobre el tema que está captando la atención de todos los medios de espectáculos. La empresaria aseguró que no está viviendo un buen momento y afirmó que tomará diversas medidas.

Alejandra Baigorria reveló cuál es su situación tras ampay de Said Palao

Mediante un video que difundió en su canal de WhatsApp, Alejandra Baigorria aseguró que no está preparada para brindar declaraciones a la prensa sobre el tema, porque no sabe qué sentir ante las imágenes de Said Palao junto a otras mujeres.

Además, aseguró que este momento le ha quitado la tranquilidad, ya que los medios de comunicación la están persiguiendo y no la dejan realizar sus actividades con total normalidad. La empresaria confirmó que continuará trabajando porque muchas familias dependen de ella.

La popular 'Gringa de Gamarra' aseguró que no se siente lista para hablar del ampay. "No la estoy pasando bien. No quiero llorar. No me gusta que me vean así, pero es difícil para mí, porque obviamente es una familia, tengo una familia", puntualizó con la voz entrecortada.

(Video: Alejandra Baigorria)

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Alejandra Baigorria aseguró que no es fácil la decisión que tomará y que por el momento no brindará declaraciones sobre el tema. "Yo todavía no sé qué pasará conmigo; necesito tiempo para asumir y poder pensar. (...) No sé qué hacer", señaló la empresaria.