Mario Irivarren y su radical decisión tras ampay en donde le fue infiel a Onelia Molina

Mario Irivarren decidió abandonar Lima tras infidelidad a Onelia. Foto: Instagram

Aunque Mario Irivarren le pidió disculpas públicas a Onelia Molina, ella ha señalado que no quiere volver a tenerlo cerca.

Tras el gran escándalo mediático que ha generado el ampay de su viaje a Argentina, donde fue captado con chicas en un yate, Mario Irivarren ha optado por tomar una radical decisión con el fin de alejarse de todo el caos que han causado sus acciones equivocadas.

Mario Irivarren decidió abandonar Lima tras infidelidad a Onelia

El portal espectáculos Instarándula mostró imágenes inéditas de Mario Irivarren tras pedirle disculpas a Onelia Molina en el podcast que conduce con Laura Spoya y Gerardo Pe.

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En las imágenes se puede ver al exintegrante de ‘Esto es guerra’ en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con maleta en mano y decidido a abandonar Lima. Con el rostro serio, el excompetidor lució una gorra negra y unos audífonos.

Tras confirmar que no estará en el podcast que conduce por un tiempo, al parecer Mario Irivarren ha decidido alejarse del caos que han generado sus malas decisiones. Por ello, se tomará un descanso fuera de la capital.



(Fuente: Instárandula)

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Mario Irivarren le pidió perdón a Onelia Molina por infidelidad

Mario Irivarren aseguró que no quería brindar declaraciones, pero considera que eso iba a ser cobarde de su parte; por ello, decidió asumir las consecuencias de sus actos. Además, no dudó en pedirle disculpas a Onelina Molina, ya que ella es la persona más afectada.

"Sé que le fallé, decepcioné, así que le pido disculpas desde lo más profundo de mi corazón. (...) Cuando uno ya metió la pata, salir y pedir disculpas muchas veces ya no tiene ningún efecto", puntualizó Mario Irivarren.

El exchico reality también aprovechó el momento para disculparse con la familia de su expareja y aseguró que nunca estuvo a la altura de Onelia. "Onelia es la mejor mujer que he conocido en mi vida y soy consciente de que nunca estuve a la altura. (...) Sé que la perdí", señaló.