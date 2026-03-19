¿Quiénes son las misteriosas chicas que aparecen en el ampay de Said Palao y Mario Irivarren?

Magaly Medina reveló quiénes son las mujeres que aparecen en el ampay de Said Palao y Mario Irivarren. (Foto: Jime Nina - Pame Lobato/ Instagram)

Magaly Medina reveló quiénes son las mujeres que fueron ampayadas con Said Palao y Mario Irivarren en Argentina.

El ampay de Said Palao y Mario Irivarren ha puesto de cabeza la farándula peruana. Para sorpresa de muchos, el programa de 'Magaly TV La Firme' logró identificar a una de las 8 mujeres que pasaron este fin de semana con los influencers en Argentina.

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Ampay de Said Palao y Mario Irivarren: ¿quiénes son las mujeres?

Una de las mujeres que aparece en el ampay de Said Palao y Mario Irivarren es Pame Lobato, quien estuvo en el yate y country. En su cuenta de Instagram, la joven dice que es instrumentadora quirúrgica; además, trabaja como anfitriona y al parecer ama mostrarse en bikini.

La otra joven se llama Jime Nina; ella solo estuvo en el country. En sus cuentas personales compartió fotos de la parrilla y el champagne de botella color celeste que cuesta más de 100 dólares.

(Foto: Jime Nina - Pame Lobato/ Instagram)

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Tras revelarse la identidad de estas dos mujeres, diversos cibernautas no dudaron en acudir a sus redes sociales para pedirles que cuenten qué sucedió ese fin de semana en Argentina con Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi.

Según dio a conocer 'Magaly TV La Firme', el alquiler del yate habría costado alrededor de 2 mil dólares por un recorrido de 8 horas y no incluía bebidas ni comida.

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