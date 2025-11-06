¿Qué ocurrió con Andrés Wiese? Actor fue operado de emergencia

Andrés Wiese recibió mensajes de apoyo de sus seguidores. Foto: Instagram

Gran preocupación causó entre sus seguidores, el actor Andrés Wiese al dar a conocer que fue operado de emergencia.

El actor Andrés Wiese volvió a preocupar a sus seguidores luego de contar que tuvo que ser internado de emergencia y operado por un serio problema de salud. Mediante sus redes sociales, el popular ‘Nicolás’ de Al fondo hay sitio compartió cómo se encuentra y qué fue lo que le ocurrió.

¿Por qué Andrés Wiese fue operado de emergencia?

A través de sus historias de Instagram, Wiese publicó una foto desde una cama de clínica, lo que sorprendió a todos. En la imagen añadió un mensaje tratando de tomarlo con humor para tranquilizar a sus seguidores. “No estoy embarazado, amigos. Es apendicitis aguda y diverticulitis. Hoy nos quedamos hospitalizados y nos tienen que operar”, señaló, intentando restarle gravedad a la situación.

El actor Andrés Wiese comentó que su diagnóstico incluía dos problemas simultáneos: una apendicitis aguda, que requiere cirugía inmediata, y una diverticulitis, una inflamación en el intestino que provoca fuertes molestias. Horas después de su anuncio, Andrés subió un video en el que contó que la operación ya se había realizado con buenos resultados.

“Salimos de la operación como a las cuatro de la mañana. Aparentemente, todo salió bien, acaba de venir el cirujano a verme. Estoy con un poco de dolor en la zona abdominal. Nos vamos a quedar tres días en la clínica sin comer y después hay que seguir haciendo otras pruebas más para descartar otras cosas”, explicó con voz calmada, mostrando una actitud positiva pese al mal momento.



(Fuente: Instagram Andrés Wiese)

¿Cuál es el actual estado sentimental de Andrés Wiese?

En una reciente conversación con Verónica Linares, Andrés Wiese se sinceró sobre su vida sentimental actual. El recordado protagonista de Al fondo hay sitio reveló que, tras su separación de la exMiss Perú Janick Maceta, está soltero y viviendo una etapa de estabilidad emocional. Según comentó, este tiempo le ha permitido reencontrarse consigo mismo y valorar la tranquilidad después de una relación mediática.

El actor también señaló que ha aprendido a disfrutar de su propia compañía y que no siente ninguna prisa por iniciar un nuevo romance. “Ha pasado más de un año y medio desde mi última relación y estoy bien, estoy tranquilo”, dijo. Por ahora, su principal foco está puesto en seguir creciendo a nivel personal y continuar desarrollando sus proyectos profesionales.