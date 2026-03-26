Alejandra Baigorria reapareció junto a Said tras ampay y lanzó sorpresivo comentario

Alejandra Baigorria y Said Palao estuvieron juntos en el spa de la empresaria tras ampay de chico reality junto a mujeres. Más detalles en la nota.
Alejandra Baigorria y Said Palao fueron captados juntos por las cámaras de 'Amor y Fuego' tras el ampay del exchico reality junto a mujeres en un yate. Los esposos estuvieron juntos en la peluquería de la popular empresaria.
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Alejandra Baigorria y Said Palao juntos tras ampay
Alejandra Baigorria fue abordada por una reportera del programa de Rodrigo González y Gigi Mitre luego de que Said Palao fuera visto saliendo del vehículo de la empresaria. Ante la consulta directa, la 'Gringa de Gamarra' no negó el hecho y respondió con tranquilidad.
"Obviamente, estamos casados; hay muchas cosas que tenemos. Todo va a ser un proceso. Ya las cosas se darán como se tienen que dar, chicos", comentó.
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(Video: Amor y Fuego / Josss - TikTok)
Además, la empresaria fue consultada por las declaraciones de Onelia Molina, quien aseguró que Baigorria estaría desesperada por obtener más pruebas sobre lo ocurrido en Argentina.
Sin embargo, Alejandra evitó hablar sobre el tema y solo atinó a decir lo siguiente: "No hablo de terceras personas. Espero que respeten eso". Por su parte, Said Palao evitó mostrarse ante las cámaras.
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